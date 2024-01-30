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30 січня 2024, 14:35

Viber запустив в Україні функцію бізнес-дзівнків

Rakuten Viber оголосив про запуск бізнес-дзвінків в Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Rakuten Viber оголосив про запуск бізнес-дзвінків в Україні.
Фото: Viber

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«Бізнес-дзвінки у Viber — новий інструмент для спілкування між компаніями та їхніми клієнтами в застосунку», — йдеться в повідомленні.

Бренди отримують новий канал для контакту з клієнтами. Користувачі зможуть безкоштовно телефонувати на стаціонарні та короткі номери компаній у застосунку Viber.

Опитування показують, що 91% споживачів віддають перевагу брендам, які пропонують можливість зателефонувати або надіслати повідомлення.

«Завдяки новому інструменту клієнти самі зможуть обирати канал, через який вони хочуть зв’язатися з брендом. Компанії своєю чергою отримують новий інструмент для ефективної обробки запитів клієнтів у зручному місці, що зрештою покращує взаємодію з клієнтами», — зазначили у Viber.

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Деякі компанії в Україні вже підключили бізнес-дзвінки у Viber, серед них — Ощадбанк, мережа аптек «Бажаємо Здоров’я» та інші.

Усі бізнес-дзвінки будуть безкоштовними для користувачів Viber, незалежно від їхнього місцезнаходження. Компанії зможуть підключити для дзвінків у Rakuten Viber свій звичайний номер кол-центру або призначити новий.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
30 січня 2024, 15:30
#
Лучше бы для телеграма был этот сервис
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