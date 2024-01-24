Експерт із Казахстану розповів про вигоду вкладень в акції: з огляду на податки й не тільки

У найбільш кризові часи люди активно починають шукати кращі способи для збереження заощаджень. Якщо раніше вберегти від інфляції могла купівля іноземної валюти , то сьогодні багато хто побоюється податків, які вводяться державами на готівку. В Україні нині декларуванню гроші підлягають лише при перетині кордону, але експерти радять вивчати досвід інших держав, які вносять цю інформацію у щорічну фінансову звітність. У даному матеріалі своїм баченням сучасного збереження грошей без втрати їхньої ліквідності поділиться Єрлан Абдікарімов — казахстанський аналітик фондового ринку, який славиться точними прогнозами щодо прибутковості акцій, зокрема, американських бігтехів.

Як зобов'язання щодо декларування впливають на особисті заощадження?

Фахівець каже, що хоч у кожній окремій країні свої податкові кодекси та відсотки зборів на ті чи інші види майна, суть залишається одна — громадяни зобов'язані віддавати частину фінансів до держскарбниці. Наприклад, у Казахстані вже діє система загального декларування, за якої до 2025 року абсолютно кожна працездатна людина буде повинна подавати документи до податкових органів про свої придбання та продажі, збитки та прибутковість від різних видів діяльності.

Закон не обійде стороною ні звичайного вчителя, ні власника нафтового концерну чи високопосадовця. Така практика, за словами Єрлана Абдікарімова, давно не є чимось унікальним у Європі та Сполучених Штатах. І німці, і американці складають сімейну звітність, часто залучаючи до цього бухгалтерів. Чи буде колись щось подібне в Україні — зараз важко сказати, зазначає експерт. Але в чому він упевнений точно — тримати гроші «за пазухою» стає невигідним. Якщо не зростання цін, то податки «з'їдять» частину заощаджень. І це не копійки, а в деяких випадках значні 20−25%!

Звідси виникає цілком логічне питання: як у такому разі створити та підтримувати ту саму «подушку безпеки», до якої можна звернутися в економічно нестабільні часи? Єрлан Абдікарімов впевнений, що найкращим із варіантів може стати інвестування в інструменти фондового ринку.

Купівля акцій: популярні упередження та досвід інших країн

Якщо років 10 тому інвестування для більшості людей здавалося чимось складним й дорогим, то в наші дні існує тенденція збільшення кількості вкладників серед різного віку та країн. Виявилося, що дохід можуть принести й невеликі початкові внески, а правильно придбані свого часу активи можуть стати «золотим квитком» для людини. Дотримуючись правил нехитрої процедури, кожен охочий може стати акціонером великої фірми та навіть отримати право голосування на її зборах. Ось тільки мало хто замислюється над тим, що цінні папери обов'язково потрібно декларувати. Єрлан Абдікарімов каже, що часто виникає ситуація, коли люди, які абсолютно не мають жодних проблем із податковим законодавством, купують акції найдорожчих корпорацій світу, навіть не підозрюючи про те, що такі операції підлягають фіксації. Звичайно, все закінчується великими штрафами.

У Казахстані декларування акцій є обов'язковим, але це не означає, що за дохід від них потрібно сплачувати податки. Така ж ситуація і в Іспанії, Великій Британії та багатьох інших країнах, враховуючи певні нюанси. Ще одна перевага даного способу збереження коштів полягає в тому, що, перебуваючи в паперах компаній, вони також можуть множитися і приносити пасивний дохід людині. Знаючи про це, американці скуповують перспективні активи для формування капіталу на навчання дітей, придбання нерухомості в майбутньому, отримання пенсії та багатьох інших життєвих цілей. Жителі країн пострадянського простору мають ще трохи часу для того, щоб вивчити цю тему і розумно розпорядитися грошима в потрібну мить.

Єрлан Абдікарімов радить відкинути зайвий скептицизм і заглибитись у правила роботи фондового ринку. Зробивши це зараз, ви подякуєте собі у майбутньому, каже фахівець.