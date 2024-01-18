Франшиза — це право вести бізнес під чужим брендом, за готовою технологією та бізнес-моделлю. Інакше кажучи, інвестори, які обирають такий формат підприємницької діяльності, платять за можливість працювати під відомою торговою маркою, за налагодженими процесами та з підтримкою з боку головного офісу. Все це, відповідно, зменшує ризики невдачі на старті, дає змогу швидко запуститись та почати заробляти.
Франшизи закладів громадського харчування: куди інвестувати у 2024 році
Звичайно, розпочата росією неспровокована війна негативно вплинула і на ринок франчайзингу. За словами голови директорату Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса, якщо до пандемії ковіду у галузі працювало близько 1000 активних учасників, то у 2023 році їх було 500−600. Утім, Кривонос прогнозує, що після закінчення війни ринок може зрости, щонайменше, вдвічі.
При цьому перші позиції за популярністю в Україні зберігають франшизи у сфері громадського харчування. У 2022 році вони становили 47% ринку. Наприклад, частка франшиз у продуктовому ритейлі була на позначці 31%, а у ритейлі побутових товарів та електроніки — 14%.
Тож, «Мінфін» зробив добірку франшиз у сегменті HoReCa, в які, на нашу думку, може бути вигідно інвестувати у 2024 році.
I love Kebab
|Кількість франшиз
|Понад 100 закладів у 35 містах України
|Скільки закладів відкрилося у 2023 році
|30
|Загальна вартість франшизи
|формат S — площа закладу від 20 до 40 м².
Сума інвестицій складе від 35 до 45 тис.$
формат M — площа закладу від 40 до 80 м².
Сума інвестицій складе від 45 до 55 тис.$
формат L — площа закладу від 80 до 120 м².
Сума інвестицій складе від 50−70 тис.$
Також, є формат Фудтрак — новий, сучасний та дуже зручний вид франшизи від I love kebab!
Орієнтовна вартість відкриття вагончика разом з обладнанням від 35 тис.$.
Однією з основних переваг є те, що фудтрак є мобільним, тобто можна переїжджати з локації на локацію, а також брати участь у різних фестивалях.
|Паушальний внесок
|1. в містах із кількістю населення до 100 тис. осіб — 4 тис.$ паушальний внесок
2. в містах із кількістю населеннявід 100 тис. осіб — 6 тис.$ паушальний внесок
|Роялті (за місяць)
|2% від валового прибутку
|Маркетинговий збір (за місяць)
|0,5% від валового прибутку
|Прибуток (за місяць)
|від 1 тис.$ до 10 тис.$
|Терміни окупності
|12−20 міс.
Національна мережа I love Kebab працює на ринку України вже понад сім років та налічує понад 100 закладів у всій Україні.
Перший заклад відкрили у Львові у 2017 році. Але стрімкий розвиток компанії припав на часи спершу коронавірусу, а потім — повномасштабної війни. Попри це, мережа продовжує успішно зростати і розвиватися. За останні два роки вдалося відкрити понад 45 закладів у всій Україні.
«Ми професійно готуємо найсмачніші кебаби з унікальним крафтовим м’ясом власного виробництва та фірмовим соусом — це є нашої візиткою та основним продуктом", — розповіла Тетяна Кулакевич, менеджер із відділу продажу франшиз.
У компанії також є низка вимог до локації, де франчайзі планує відкривати заклад. Серед них:
- площа приміщення: від 20 до 120 м²;
- фасадні вікна;
- 25 кВт світла;
- витяжка (якщо її немає — присутність вентиляційного каналу, щоб витяжку можна було зробити);
- наявність усіх комунікацій (вода, світло);
- хороший трафік (поруч гуртожитки, БЦ, ТЦ, ЖК, навчальні заклади тощо).
Для того, щоб почати роботу з I love Kebab, потрібно обрати модель співпраці. У компанії їх дві — активна та пасивна.
Якщо потенційний франчайзі обирає активну модель, то найголовніше — це бажання та бути проактивним у розвитку свого закладу. Також треба готуватися до того, що перші 2−3 місяці необхідно бути активно залученим у введення закладу, щоб зрозуміти загалом концепцію бізнесу, а також контролювати всі процеси та керувати персоналом.
Якщо потенційний франчайзі обирає пасивну модель, в такому разі він виступає в ролі інвестора та фінансує проєкт. При цьому управління закладом повністю на себе бере керуюча компанія.
Після того, як франчайзі визначиться з моделлю співпраці, йому потрібно буде пройти ключові етапи відкриття закладу:
- Переговори (обговорення умов франшизного договору, таких як тривалість угоди, вартість роялті, визначення термінів відкриття бізнесу, ремонтних робіт та інших етапів підготовки; обговорення можливостей для внесення інновацій та розвитку франшизи в майбутньому тощо).
- Укладання попереднього договору, який визначає права, обов'язки сторін, та оплата 50% паушального внеску.
- Пошук локації (спільно з партнером досліджуємо ринок та обираємо оптимальну локацію для закладу).
- Після підбору локації — підписуємо основний договір, та оплата ще 50% паушального внеску перед початком підготовки закладу до відкриття.
- Ремонт та підготовка приміщення, відповідно до стандартів франшизи.
- Запуск бізнесу та введення його в експлуатацію.
Серед переваг відкриття закладу за франшизою I love Kebab:
- Власне виробництво.
- Впізнавана торгова марка.
- Консультаційна підтримка.
- Можливість отримати заклад «під ключ» за пасивною моделлю.
- Власна система навчання персоналу.
Та, водночас, на стадії запуску бізнесу важливо враховувати ризики та уникати потенційних помилок.
Фінансовий аспект. На цього припадає ключова роль. Адже недооцінка необхідних ресурсів або неефективне управління бюджетом може негативно позначитися на всьому бізнесі.
Локація. Цей пункт також також є критичним, оскільки вибір неправильної локації може суттєво вплинути на потік клієнтів та загальну прибутковість бізнесу.
Конкурентне середовище. При розгляді ризиків важливо враховувати і цей аспект, оскільки недооцінка конкуренції може призвести до втрати ринкової частки, тому важливо провести докладне дослідження конкурентів та розробити стратегії для відзначення на ринку.
Уникнути помилок франчайзі допоможе команда фахівців із I love Kebab, яка складається із багатьох відділів: бухгалтерія, маркетинг, франчайзинговий відділ, відділ із розвитку та інших.
Master Burger
|Кількість франшиз
|5 в Україні, а також 3 у Польщі та 3 у Чехії
|Скільки закладів відкрилося у 2023 році
|3
|Загальна вартість франшизи
|170 тис. євро
|Паушальний внесок
|-
|Роялті (за місяць)
|-
|Маркетинговий збір (за місяць)
|-
|Прибуток (за місяць)
|5−10 тис. євро
|Терміни окупності
|2,5 роки
Це мережа закладів швидкого харчування з правильною та збалансованою технологією приготування бургерів. За назвою можна зрозуміти, що компанія пропонує різноманітні види бургерів. Однак, є й те, що вирізняє цю мережу закладів із-поміж конкурентів. Наприклад, кольорові бургери дитячої серії, «розфарбовані» натуральними барвниками, такими як шпинат чи буряк.
Компанія постійно розвивається і розширюється. Так, у 2023 році вона вийшла на ринок Польщі. Загалом, Master Burger зосереджується переважно на роботі на фуд-кортах та фуд-холах.
У Master Burger також є цікаві пропозиції для інвесторів. Наприклад, є можливість купити акції компанії, що володіє трьома закладами у Варшаві (Galery Blue City, Atrium Tirguwek, We, Атріум Торгувек, Галерея Мокотов). Акція дає можливість гарантовано отримувати 5% річних і участь в прибутку цих локацій (що забезпечує власнику акцій 25−40% річних на вкладений капітал).
KARTOFAN
|Кількість франшиз
|11
|Скільки закладів відкрилося у 2023 році
|2
|Загальна вартість франшизи
|від 15 тис.$
|Паушальний внесок
|58 тис. грн
|Роялті (за місяць)
|5%
|Маркетинговий збір (за місяць)
|1%
|Прибуток (за місяць)
|1 тис. — 6 тис.$
|Терміни окупності
|У середньому 10 місяців. Робимо індивідуальний розрахунок ефективності за кожною потенційною локацією.
Франшиза цього фастфуду відрізняється тим, що для виготовлення картоплі фрі використовують якісну бельгійську сировину. А саме — сорт «Стелс». Крім цього, у мережі закладів є нагетси, хот-доги, бургери та інші позиції.
В компанії пропонують два варіанти співпраці — класичну або управлінську франшизу. При цьому обсяг вкладень є однаковим для обох варіантів. У разі вибору управлінської франшизи інвестор лише вкладає кошти у відкриття закладу і отримує 100% чистого прибутку як до окупності, так і після окупності. Інші питання лягають на плечі KARTOFAN, як управляючої компанії.
Також потрібно обрати один із трьох варіантів форматів: кіоск, кафе чи фудкорт у ТРЦ. Із вибором підходящої локації франчайзі допоможуть. Компанія ретельно проаналізує обране місце та проведе індивідуальний розрахунок ефективності за кожною потенційною локацією. З моменту заходу на локацію до моменту відкриття, зазвичай, проходить близько 30 днів.
Sushi Story
|Кількість франшиз
|Україна: 48 франшиз, 26 власних
Польща: 3 франшизи, 2 власних
Всього: 79 закладів
|Скільки закладів відкрилося у 2023 році
|5 закладів
|Загальна вартість франшизи
|від 20 тис.$
|Паушальний внесок
|від 2 тис.$
|Роялті (за місяць)
|3,5%
|Маркетинговий збір (за місяць)
|0%
|Прибуток (за місяць)
|до 3 тис.$
|Терміни окупності
|від 18 міс.
Sushi Story — одна з найбільших мереж take-away та доставки суші в Україні. Команда з 10- річним власним досвідом роботи пропонує франчайзі навчити веденню бізнеса в сфері громадського харчування. Натомість, підприємець отримає реальний прогнозований прибуток, чіткий план відкриття та можливість реалізовувати популярний продукт.
Компанія гарантує підтримку у вигляді супроводу до відкриття, а також — встановлення програмного забезпечення та сезонного оновлення меню протягом 5 років. Тим, хто вже стартував у цьому бізнесі, Sushi Story пропонує ребрендинг існуючих закладів харчування в сучасний і прибутковий бізнес із високими стандартами роботи.
Підприємцям, які обирають франшизу, у Sushi Story радять не купувати її у компаній, які самі не пройшли повний шлях від відкриття до окупності, щонайменше, 5 закладів на різних локаціях.
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