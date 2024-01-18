Франшизи закладів громадського харчування: куди інвестувати у 2024 році

Франшиза — це право вести бізнес під чужим брендом, за готовою технологією та бізнес-моделлю. Інакше кажучи, інвестори, які обирають такий формат підприємницької діяльності, платять за можливість працювати під відомою торговою маркою, за налагодженими процесами та з підтримкою з боку головного офісу. Все це, відповідно, зменшує ризики невдачі на старті, дає змогу швидко запуститись та почати заробляти.

Звичайно, розпочата росією неспровокована війна негативно вплинула і на ринок франчайзингу. За словами голови директорату Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса, якщо до пандемії ковіду у галузі працювало близько 1000 активних учасників, то у 2023 році їх було 500−600. Утім, Кривонос прогнозує, що після закінчення війни ринок може зрости, щонайменше, вдвічі.

При цьому перші позиції за популярністю в Україні зберігають франшизи у сфері громадського харчування. У 2022 році вони становили 47% ринку. Наприклад, частка франшиз у продуктовому ритейлі була на позначці 31%, а у ритейлі побутових товарів та електроніки — 14%.

Тож, «Мінфін» зробив добірку франшиз у сегменті HoReCa, в які, на нашу думку, може бути вигідно інвестувати у 2024 році.

I love Kebab