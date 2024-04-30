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30 квітня 2024, 16:34

Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» запустять через два місяці

Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» через два місяці. Про це йдеться в повідомленні Мінветеранів.

Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» через два місяці.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Запущено розробку Е-посвідчення в „Дії“, яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується та буде реалізована за два місяці», — сказано в повідомленні.

Крім того, в Мінветеранів розповіли про запуск розробки Е-інструментів для отримання статусів та Е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через шість місяців.

«Впроваджуємо Е-сервіси. Впроваджується Е-карта послуг та можливостей в розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській та Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту», — також зазначили в Мінветеранів.

За два місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.

Також запущена розробка Е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок, яка запрацює через чотири місяці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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Strain
Strain
30 квітня 2024, 16:39
#
К сожалению несмотря на то, что война идет за правое дело — о ветеранах забудут через 10 лет.
Будут вспоминать о них на выборах так как это огромный пласт электората который нужно склонить на свою сторону. Раздадут гречку и обещания. И снова забудут.
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TAN72
TAN72
30 квітня 2024, 17:17
#
Намного раньше.
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locustsucol
locustsucol
30 квітня 2024, 18:55
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Не забудуть. Бо їх багато, і це не пенсіонери. Їх будуть боятися та поважати років 50. Да і кончений сусід буде в нас завжди, мотивувати поважати свою армію, і пам’ятати «шашлики» на початку повномасштабного вторгнення.
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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
30 квітня 2024, 17:39
#
Ждем повестки онлайн в ДИИ они важнее, все как один на фронт по повестке
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0
Три літри
Три літри
30 квітня 2024, 17:48
#
А что у не паперове, після черги в сервісному центрі?

Сучасні тренди такі.
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