Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» через два місяці. Про це йдеться в повідомленні Мінветеранів.
Е-посвідчення для ветеранів у «Дії» запустять через два місяці
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«Запущено розробку Е-посвідчення в „Дії“, яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується та буде реалізована за два місяці», — сказано в повідомленні.
Крім того, в Мінветеранів розповіли про запуск розробки Е-інструментів для отримання статусів та Е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через шість місяців.
«Впроваджуємо Е-сервіси. Впроваджується Е-карта послуг та можливостей в розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській та Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту», — також зазначили в Мінветеранів.
За два місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.
Також запущена розробка Е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок, яка запрацює через чотири місяці.
Коментарі - 5
Будут вспоминать о них на выборах так как это огромный пласт электората который нужно склонить на свою сторону. Раздадут гречку и обещания. И снова забудут.
Сучасні тренди такі.