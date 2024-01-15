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15 січня 2024, 10:44

У Світовому банку порахували, що кожна пʼята компанія України зіткнулась з руйнуваннями

20% українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи. Про це відомо зі звіту Світового банку, пише Економічна правда.

20% українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи.
Фото: zn.ua

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Звіт Світового банку

Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.

Як зазначається, падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.

В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.

Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.

Читайте: Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну, перевищила $150 млрд — KSE

Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Світовий банк також перераховує перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:

  • Проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
  • порушення логістики через бойові дії та блокаду;
  • падіння попиту;
  • нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
  • нестача фінансів.

Читайте: Внутрішній ринок впаде на 30%: як вижити бізнесу

Всесвітній банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% за 2022 рік. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.

Джерело: Мінфін
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