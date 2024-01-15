20% українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи. Про це відомо зі звіту Світового банку, пише Економічна правда.
У Світовому банку порахували, що кожна пʼята компанія України зіткнулась з руйнуваннями
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Звіт Світового банку
Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.
Як зазначається, падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.
В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.
Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.
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Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.
Світовий банк також перераховує перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:
- Проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
- порушення логістики через бойові дії та блокаду;
- падіння попиту;
- нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
- нестача фінансів.
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Всесвітній банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% за 2022 рік. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.
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