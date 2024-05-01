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1 травня 2024, 8:53

У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9%

У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив $565 мільйонів. Українській економіці це принесло на $47 мільйонів більше у порівнянні з лютим. Про це повідомляє Львівський IT Кластер відповідно до даних НБУ.

У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив $565 мільйонів.
Фото:depositphotos

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Як змінився експорт

Водночас ці показники на 5,8% або ж $35 мільйонів менші у порівнянні з березнем 2023.

«За перший квартал 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить майже $1,59 мільярдів. Це на 5% менше ніж в аналогічний період у 2023. Ця різниця у доларовому еквіваленті складає $84 мільйони. Усе ще є ризик, що падіння буде продовжуватися. Адже критичні для нормального функціонування галузі проблеми, бронювання ключових працівників та можливість виїзду для них за кордон у бізнес відрядження, досі не вирішені. Ми продовжуємо слідкувати за тенденціями й, як найбільша асоціація техкомпаній, робимо усе можливе для повноцінної роботи індустрії», — додає Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у березні 2024 склала 39,2%. Це на 4% менше, ніж у березні минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 43,3%.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цього року склала $1,44 мільярдів, що на $50 мільйонів або ж 4% більше порівняно з лютим.

Джерело: Мінфін
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