Біткоїн обвалився до $57 тисяч

Ціна біткоїна різко пішла вниз у середу зранку. На момент написання новини вона становить $57 412. Разом з першою криптовалютою падає весь ринок й акції. Експерти зазначають, що це пов'язано з очікуванням засідання ФРС по ставці.

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Загалом біткоїн у квітні вперше з серпня 2023 року продемонстрував ведмежу тенденцію на місячному графіку, впавши на 13% з $70 тис до $60 тис.

Аналогічна ситуація й з Ethereum — головний альткоїн просів за місяць на 17%.

Стан крипторинку на ранок 1 травня / Джерело: Cryptorank

Нагадаємо, що у березні біткоїн оновив історичний максимум — $73,737.