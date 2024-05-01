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1 травня 2024, 11:06

Біткоїн обвалився до $57 тисяч

Ціна біткоїна різко пішла вниз у середу зранку. На момент написання новини вона становить $57 412. Разом з першою криптовалютою падає весь ринок й акції. Експерти зазначають, що це пов'язано з очікуванням засідання ФРС по ставці.

Ціна біткоїна різко пішла вниз у середу зранку.

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Загалом біткоїн у квітні вперше з серпня 2023 року продемонстрував ведмежу тенденцію на місячному графіку, впавши на 13% з $70 тис до $60 тис.

Аналогічна ситуація й з Ethereum — головний альткоїн просів за місяць на 17%.

Стан крипторинку на ранок 1 травня / Джерело: Cryptorank

Нагадаємо, що у березні біткоїн оновив історичний максимум — $73,737.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
stas12345
stas12345
1 травня 2024, 11:15
#
Нибальшая каррекция и патом на 100 тисяч
+
+15
ESP3
ESP3
1 травня 2024, 12:05
#
Накупил много?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 травня 2024, 11:30
#
Ставка ФРС вечером в 21−00 … … Доллар на низком старте, перед раздачей.
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