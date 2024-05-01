Ціна біткоїна різко пішла вниз у середу зранку. На момент написання новини вона становить $57 412. Разом з першою криптовалютою падає весь ринок й акції. Експерти зазначають, що це пов'язано з очікуванням засідання ФРС по ставці.
1 травня 2024, 11:06
Біткоїн обвалився до $57 тисяч
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Загалом біткоїн у квітні вперше з серпня 2023 року продемонстрував ведмежу тенденцію на місячному графіку, впавши на 13% з $70 тис до $60 тис.
Аналогічна ситуація й з Ethereum — головний альткоїн просів за місяць на 17%.
Стан крипторинку на ранок 1 травня / Джерело: Cryptorank
Нагадаємо, що у березні біткоїн оновив історичний максимум — $73,737.
Джерело: Мінфін
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