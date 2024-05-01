Норвегія виділить Україні додаткові $600 млн

Норвезький парламент підтримав пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон — понад $600 млн. Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

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Підтримка Норвегії

«Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів. Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору», — написав Зеленський.

Вдячний уряду Норвегії на чолі з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере за рішення збільшити цьогорічну підтримку України на 600 мільйонів доларів.



Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2024

Передісторія

30 квітня прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив, що 6 млрд крон ($541 млн) з цієї суми підуть в основному на засоби протиповітряної оборони для України, ще мільярд ($90 млн) — на гуманітарну підтримку.

Таким чином, загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році досягне 22 млрд крон.