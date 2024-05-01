Ціни на какао-боби впали на 26% за два дні

Котирування ф'ючерсів на какао-боби впали на чверть за останні два дні торгів після рекордного ралі з початку року, пише Bloomberg.

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Торги на біржі

Ф'ючерси на какао-боби у Нью-Йорку під час торгів у вівторок дешевшають на 13% після обвалу на 16% у понеділок. Контракт торгується на рівні $7,756 тис. за тонну, тоді як наприкінці березня котирування перевищували $10 тис. за тонну.

Аналітики зазначають, що побоювання ринку щодо врожаю у Західній Африці дещо знизилися після дощів у регіоні. На Гану, Кот-д'Івуар, Камерун та Нігерію припадає близько 75% світового виробництва какао.

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Крім того, за даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), інвестори скоротили обсяг «довгих» позицій у какао на 3,3 тис., до 30,4 тис. на тижні, що завершився 23 квітня. Це мінімальний обсяг за 14 місяців.