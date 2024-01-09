У 2023 році українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
9 січня 2024, 18:49
Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
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Найбільше ФОП українці відкрили у сферах:
- ІТ,
- оптової торгівлі,
- салонів краси.
Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.
«До речі, відкрити ФОП через „Дію“ — це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. А найближчим часом у „Дії“ з’явиться „єМалятко для бізнесу“ — е-Підприємець», — додав Федоров.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що понад 300 тисяч реєстрацій нових ФОП та 37 тисяч нових компаній було зафіксовано в Україні за 2023 рік.
Джерело: Мінфін
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