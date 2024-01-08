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8 січня 2024, 10:56

Понад 300 тисяч нових фопів відкрилося у 2023 році

Понад 300 тисяч реєстрацій нових фоп та 37 тисяч нових компаній було зафіксовано в Україні за 2023 рік. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, ІТ та надання індивідуальних послуг. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані власного дослідження Єдиного державного реєстру.

Понад 300 тисяч реєстрацій нових фоп та 37 тисяч нових компаній було зафіксовано в Україні за 2023 рік.
Фото:depositphotos

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Кількість фопів зростає

304 048 нових реєстрацій фоп було зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2023 року. Кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.

Найпопулярнішими серед нових фопів у 2023 були такі сфери, як:

  • Роздрібна торгівля
  • ІТ
  • Надання інших індивідуальних послуг
  • Оптова торгівля
  • Діяльність із забезпечення стравами та напоями.

Серед нових фопів, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів.

Київ виявилося лідером за кількістю нових реєстрацій фоп — 14.18% нових справ. Дніпропетровська (8.97%) та Львівська області (7.73%) посідають друге і третє місця за кількістю нових підприємців.

Зауважимо, що місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності.

Скільки нових компаній відкрилось за неповний 2023 рік

На відміну від фопів, нові компанії відкриваються не так часто та ще не сягли показників до початку повномасштабного вторгнення.

37 297 нових компаній було відкрито за 2023 рік. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Де найбільше реєстрували фоп

Як й у випадку з відкриттями фопів, найбільше нових компаній реєстрували у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. На ці три регіони припадає майже половина реєстрацій нових справ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Bookseller
Bookseller
8 січня 2024, 11:31
#
😀
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financialGenius
financialGenius
8 січня 2024, 11:43
#
Вот бы статистику сколько закрылось или динамику за последние пять лет открылись за минусом закрылись
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 січня 2024, 14:02
#
В ФОПы стали уходить чтобы платить меньше налогов и не морочится с военным учетом
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0
financialGenius
financialGenius
8 січня 2024, 14:40
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Так и до этого уходили для минимизации , скорей всего очень важно что не нужно заморачиваться про учет военнообязанных
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