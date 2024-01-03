Укргазбанк продав будівлю на Оболоні за 65 млн

Державний Укргазбанк продав через майданчик OpenMarket адміністративну будівлю на Оболоні в Києві за 64,9 млн грн. Про це повідомляють на сайті СЕТАМ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аукціон відбувся за голландською моделлю 27 грудня. Стартова ціна об'єкта складала 90,2 млн грн. За даними сайту, в торгах узяв участь лише один учасник.

Площа об'єкта 5,1 тис кв м. На сайті СЕТАМ він називається «Будівля інституту». Нерухомість перебуває в оренді до кінця березня 2024 року.

З початку введення воєнного стану Укргазбанк реалізував через OpenMarket 24 лоти на загальну суму понад 142 млн грн.

За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня 2023 року Укргазбанк за розміром загальних активів посідав 5 місце (166,44 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні.