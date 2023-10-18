Суд скасував арешт акцій Київстару і lifecell, крім часток російських олігархів

Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Про це йдеться в постанові суду від 13 жовтня, яка є в розпорядженні ЕП.

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Відповідно до рішення суду за 4 жовтня був накладений арешт на арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» та

99,99% статутного капіталу ПрАТ «Київстар».

Проте через кілька днів з Офісу генпрокурора до суду звернулися ще раз, заявивши про описку в рішенні.

«Виявилось, що потрібно було накласти арешт тільки на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% статутного капіталу Київстару, тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із LetterOne», — пояснює видання.

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