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29 грудня 2023, 9:33

НБУ наступного року проведе перевірки з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту в сімох банках

Національний банк України у 2024 році здійснить перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг в 7 банках. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України у 2024 році здійснить перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг в 7 банках.
Фото: НБУ

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Які банки перевірить НБУ

Перевірки зазначених банків визначені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік і, серед інших, включатимуть питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

«Це сприятиме актуалізації та вдосконаленню банками власних спроможностей для реагування на сучасні кіберзагрози, а також зміцненню кіберстійкості як банків зокрема, так і банківської системи загалом», — йдеться в повідомленні НБУ.

Перевірки відбуватимуться з урахуванням наявної в Національного банку інформації про факти, події та обставини роботи банків, зважаючи на особливості їх функціонування, характер та обсяги надання банківських, фінансових послуг, здійснення інших видів діяльності.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків — кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.

Джерело: Мінфін
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