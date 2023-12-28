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28 грудня 2023, 13:25

Світові виробники зброї отримали рекордну кількість замовлень на фоні війни в Україні — FT

Війна рф проти України дозволила найбільшим виробникам зброї у світі збільшити замовлення до рекордного рівня. Сукупний обсяг невиконаних замовлень 15 оборонних концернів на кінець 2022 року склав $777,6 млрд проти $701,2 млрд у 2020 році, а за перші шість місяців 2023 року він збільшився до $764 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Війна рф проти України дозволила найбільшим виробникам зброї у світі збільшити замовлення до рекордного рівня.
Фото: pixabay.com

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Таким чином, майже за два роки війни загальний портфель замовлень найбільших оборонних компаній зріс на понад 10%.

До списку підприємств, завантаження яких оцінила FT, увійшли американські Lockheed Martin, General Dynamics і Boeing, британська BAE systems, німецька Rheinmetall, південнокорейська Hanwha Aerospace та ін.

Найбільше зростання відзначається у Hanwha Aerospace: за два роки обсяг невиконаних замовлень у компанії зріс більш ніж у сім разів — із $2,4 млрд 2020-го до $15,2 млрд наприкінці 2022 року. Південнокорейський концерн «значно виграв від замовлень», пов'язаних з Україною, які, зокрема, вирушають до Польщі, зазначає FT.

На другому місці німецький виробник танків Rheinmetall. Обсяг невиконаних замовлень підприємства зріс майже вдвічі: з $14,8 млрд 2020 року до $27,9 млрд наприкінці минулого. До середини 2023-го компанія не виконала замовлень на $32,5 млрд.

Зростання світового попиту на озброєння викликало інтерес інвесторів до оборонного сектору. Так, глобальний індекс MSCI для акцій галузі зріс на 25% за останні 12 місяців. Водночас європейський фондовий індекс Stoxx aerospace and defence збільшився більш ніж на 50% за той же період.

Зростання індексів відображає переконаність інвесторів у тому, що вищі витрати урядів на оборону залишаться надовго, зазначає FT.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), у 2022 році загальні військові витрати у світі збільшилися на 3,7% у реальному вираженні і досягли нового максимуму $2240 млрд.

Військові витрати в Європі

У Європі військові витрати зросли найбільше за останні 30 років, оскільки європейські уряди оголосили про нові замовлення на боєприпаси та танки для поповнення національних запасів, які були виснажені після відправлення техніки в Україну.

За словами аналітика Agency Partners Ніка Каннінгема, такі події, як війна в Україні, «тільки починають виявлятися у замовленнях і майже не відображаються у доходах». Він зазначив, що винятком є виробники з більш коротким циклом, наприклад, Rheinmetall.

Потік замовлень «виглядає справді сильним» і протягом деякого часу обсяг невиконаних замовлень продовжить зростати, зазначив експерт.

Джерело: Мінфін
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