Концерн Avon передумав продавати бізнес у росії

Міжнародний косметичний концерн Avon, що належить з 2020 року бразильській Natura & Co, відмовився від продажу бізнесу в росії, хоча на нього були реальні претенденти, повідомляє «Комерсант» з посиланням на джерела на ринку.

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Що відомо

Avon навесні 2022 року після початку війни в Україні заявила, що зупиняє інвестиції в росію.

Про повний відхід компанії з країни офіційно не йшлося. У квітні 2023 року концерн почав підготовку до продажу свого єдиного в росії підприємства в підмосковному Наро-Фомінську, що знаходиться на балансі ТОВ «Ейвон Бьюті Продактс Компані» — структури Avon, що управляє, в росії, розповіли джерела «Комерсанта».

За їхніми словами, переговори розпочалися з пулом інвесторів, серед яких були Natura Siberica та ГК «Арнест» Олексія Сагала, яка викупила у серпні 2023 року активи Heineken, пише видання.

У листопаді, за даними джерел газети, претенденти направили Avon «пропозицію про купівлю, що зобов'язує», але Natura & Co заявила, що вирішила не продавати активи і залишити бізнес у росії. У Natura Siberica та ГК «Арнест» відмовилися від коментарів. Avon на запит видання не відповіли.

За словами джерела газети, знайомого з переговорами, інтерес до російського бізнесу Avon з боку претендентів був викликаний унікальністю підприємства компанії в Наро-Фомінську і налагодженою системою прямих продажів.

Причина відмови

Відмову компанії від продажу активів у росії він пояснює тим, що правкомісія з іноземних інвестицій зараз вимагає від іноземних компаній, що йдуть з країни, продавати активи з дисконтом аж до 50%.

За словами іншого джерела видання, Natura & Co оцінювала вартість бізнесу Avon у росії як мінімум у дворазовому розмірі річного виторгу, тобто приблизно в 28 млрд рублів. Хоча брендом володіє компанія з Бразилії, яку влада росії вважає «дружньою» країною, їй все одно довелося б погоджувати угоду в правкомісії, оскільки бенефіціаром російського підрозділу є Avon Netherlands Holdings II, пише газета.