Національний банк України встановив на 1 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,5151 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.
1 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 15 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 1 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,36 грн. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.
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Джерело: Мінфін
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