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1 травня 2024, 9:17

Звільненим членам Рахункової палати виплатили понад 9 млн грн

Рахункова палата виплатила звільненим членам понад 9 млн грн (у середньому майже 1 млн 300 тис. на людину). Про це пише Fiscalcenter.

Рахункова палата виплатила звільненим членам понад 9 млн грн (у середньому майже 1 млн 300 тис.
Фото:/depositphotos

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Деталі

23 квітня Верховна Рада підтримала звільнення 7 членів Рахункової палати: Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Андрія Майснера, Василя Невідомого, Цезаря Огня й Ігоря Яремчука. 15 березня 2024 у них закінчився строк повноважень.

«За» таке рішення проголосували 264 народних обранці.

Скільки отримали ексчлени Рахункової палати:

  • Заробітна плата — майже 3 млн грн
  • Остаточний розрахунок при звільненні — майже 222 тис. грн
  • Відпускні — понад 3 млн грн
  • Військовий збір — майже 203 тис. грн
  • ПДФО — 2,6 млн грн.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 травня 2024, 9:25
#
Журналисты Минфина иногда так перекручивают информацию, что если верить их текстам, то уволенным членам Счётной Палаты кроме компенсации за неиспользованный отпуск ещё и НДФЛ с военным сбором выплатили, а не удержали, как того требует закон…
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
1 травня 2024, 9:36
#
15−17 тыс грн за один день отпуска. Хорошо живем.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 травня 2024, 10:56
#
Moonlighter

Отпускные рассчитывается
из уровня средней зарплаты
сотрудника, а не от ваших
хотелок.

Хотите, чтобы госслужащим такого ранга и на таких должностях платили не больше 10тыс грн в месяц — подайте личный пример популистского альтруизма…
+
0
Moonlighter
Moonlighter
1 травня 2024, 11:24
#
Вообще не понял ваш очередной высер. Я и пишу, что хорошо живем, когда 300−450 тыс грн в месяц зарплата одного такого члена. Столько зарабатывают госслужащие такого уровня в Европе, только там и средняя зарплата по странам 2−4к евро. Да, я считаю что все эти члены должны получать меньше раза в 2−4 в соответствии с уровнем жизни в Украине. Это будет всё также неплохие деньги. Просто с лексуса пересядут на тойоту, не умрут.
+
+15
TAN72
TAN72
1 травня 2024, 9:52
#
Тому у нас і військовий стан, а не війна,щоб виплачувати такі гроші трутням.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 травня 2024, 10:57
#
Бред женщины, не понимающей,
о чем она вообще пишет.
+
0
bonv
bonv
1 травня 2024, 10:45
#
«Є ще одна темна сторона історії щодо телемарафону, грошей та пов’язаних з цим проблем.
У вівторок, 23 квітня, парламент абсолютно незаконно позбавив дієздатності Рахункову палату, коли одним махом 7 членів палати були відправлені у відставку. І сьогодні з 13 членів Рахункової палати залишилося 5. Тобто де-факто цей орган не є дієздатним і не може приймати жодних рішень. І дуже дивним способом це збіглося з тим, що Рахункова палата почала перевірку використання грошей Єдиним телемарафоном», — зауважив Олег Синютка.
Нардеп нагадав, що Рахункова палата це та інституція, яка знайшла крадіжки у вигляді яєць по 17 грн, у вигляді оптових закупівель пального за потреб ЗСУ, в яких ціни були вищі, ніж у роздрібному продажі на українських АЗС.
«Тобто це ті люди, які продемонстрували владі, — „Друзі, припиніть красти. Це ті корупційні схеми, які сьогодні у вас функціонують“. І влада не знайшла нічого іншого, як просто де-факто ліквідувати цей орган. Спочатку звільнили голову Рахункової палати й поставили людину, яка близька до оточення глави держави. А тепер взагалі припинили діяльність цього органу, бо 5 членів палати не зможуть приймати жодного рішення. І це дуже небезпечна історія. Я хотів би, щоб влада на це звернула увагу, переглянула політику у сфері інформаційного простору. А те, що владі вже час припинити красти та почати ефективно боротися з корупцією, це очевидно», — резюмував Синютка.
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