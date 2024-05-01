Рахункова палата виплатила звільненим членам понад 9 млн грн (у середньому майже 1 млн 300 тис. на людину). Про це пише Fiscalcenter.
1 травня 2024, 9:17
Звільненим членам Рахункової палати виплатили понад 9 млн грн
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Деталі
23 квітня Верховна Рада підтримала звільнення 7 членів Рахункової палати: Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Андрія Майснера, Василя Невідомого, Цезаря Огня й Ігоря Яремчука. 15 березня 2024 у них закінчився строк повноважень.
«За» таке рішення проголосували 264 народних обранці.
Скільки отримали ексчлени Рахункової палати:
- Заробітна плата — майже 3 млн грн
- Остаточний розрахунок при звільненні — майже 222 тис. грн
- Відпускні — понад 3 млн грн
- Військовий збір — майже 203 тис. грн
- ПДФО — 2,6 млн грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Отпускные рассчитывается
из уровня средней зарплаты
сотрудника, а не от ваших
хотелок.
Хотите, чтобы госслужащим такого ранга и на таких должностях платили не больше 10тыс грн в месяц — подайте личный пример популистского альтруизма…
о чем она вообще пишет.
У вівторок, 23 квітня, парламент абсолютно незаконно позбавив дієздатності Рахункову палату, коли одним махом 7 членів палати були відправлені у відставку. І сьогодні з 13 членів Рахункової палати залишилося 5. Тобто де-факто цей орган не є дієздатним і не може приймати жодних рішень. І дуже дивним способом це збіглося з тим, що Рахункова палата почала перевірку використання грошей Єдиним телемарафоном», — зауважив Олег Синютка.
Нардеп нагадав, що Рахункова палата це та інституція, яка знайшла крадіжки у вигляді яєць по 17 грн, у вигляді оптових закупівель пального за потреб ЗСУ, в яких ціни були вищі, ніж у роздрібному продажі на українських АЗС.
«Тобто це ті люди, які продемонстрували владі, — „Друзі, припиніть красти. Це ті корупційні схеми, які сьогодні у вас функціонують“. І влада не знайшла нічого іншого, як просто де-факто ліквідувати цей орган. Спочатку звільнили голову Рахункової палати й поставили людину, яка близька до оточення глави держави. А тепер взагалі припинили діяльність цього органу, бо 5 членів палати не зможуть приймати жодного рішення. І це дуже небезпечна історія. Я хотів би, щоб влада на це звернула увагу, переглянула політику у сфері інформаційного простору. А те, що владі вже час припинити красти та почати ефективно боротися з корупцією, це очевидно», — резюмував Синютка.