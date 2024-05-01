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1 травня 2024, 8:20

Чанпена Чжао засудили до 4 місяців увʼязнення

30 квітня 2024 року американський суд виніс вердикт у справі колишнього CEO біржі Binance Чанпена Чжао (CZ). Його засудили до 4 місяців увʼязнення. Про це пише Incrypted.

30 квітня 2024 року американський суд виніс вердикт у справі колишнього CEO біржі Binance Чанпена Чжао (CZ).
Фото:itc.ua

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Деталі

Під час засідання в прокуратурі наполягали на тюремному ув’язненні для CZ, пояснюючи це тим, що випробувальний термін нібито стимулюватиме інших порушувати закон.

Адвокати Чжао наголошували на його співпраці зі слідством і владою США під час розгляду. Зокрема, на те, що CZ добровільно приїхав до Сполучених Штатів під час розгляду його справи. Захист також вказав, що Чжао наразі не причетний до управління Binance.

Крім того, адвокати CZ зазначили, що в аналогічних ситуаціях раніше не застосовували тюремних покарань, вказавши на випадок із біржею BitMEX та її співзасновником Артуром Гейсом. Тоді американська влада висунула обвинувачення біржі та Гейсу. Останній визнав свою провину, покинув компанію, заплатив штраф у розмірі $10 млн і отримав два роки умовно.

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Сам Чжао заявив у суді, що йому не вдалося встановити належні процедури KYC/AML у Binance, але він намагався це виправити, а також спонукав біржу на співпрацю з урядом США.

Суддя взяв до уваги той факт, що CZ «зробив значні кроки для співпраці з правоохоронними органами». Однак він вказав, що Чжао був генеральним директором Binance і був відповідальний за ухвалення рішень.

Нагадаємо

CZ залишив посаду гендиректора Binance восени 2023 року. Він визнав себе винним у пособництві відмиванню коштів і порушенні закону «Про банківську таємницю». Незабаром після завершення процесу Чжао вийшов під заставу в $175 млн.

Передбачалося, що вердикт у його справі винесуть наприкінці лютого 2024 року, але процес відклали. У грудні 2023 року суд видав заборону для CZ на виїзд за межі країни.

Пізніше стало відомо, що дату оголошення вердикту перенесли на 30 квітня 2024 року. Перед процесом суддя отримав 161 лист від друзів і близьких CZ, у яких він описаний хорошою людиною. Також Чжао публічно вибачився.

Джерело: Мінфін
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