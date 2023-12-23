Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над monobank | Universal Bank — що трапилось

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 грудня 2023, 10:00

Клієнт програв апеляцію після перемоги в суді над monobank | Universal Bank — що трапилось

Нещодавно стало відомо про судовий процес між monobank | Universal Bank та клієнтом фінустанови.

Як йдеться у рішенні суду, клієнт відкрив картку monobank та згодом поповнив її на суму 1 107 600 гривень. На наступний день на його e-mail надійшов лист від банку про призупинення використання коштів. Аналогічне повідомлення надійшло також в мобільний застосунок monobank. Банк попросив клієнта надати документи для підтвердження походження коштів. Аналіз документів тривав 28 днів та в результаті банк повернув кошти.

Тим часом клієнт неодноразово звертався до служби підтримки, вимагаючи зняття коштів до завершення перевірки. Він вважав, що банк не виконав своїх обов’язків за договором про надання банківських послуг, незаконно призупинив і не виплачував його кошти з банківського рахунку, чим порушив його права як споживача на належну якість послуг.

В решті, клієнт подав позов до суду, вимагаючи визнати дії банку неправомірними. Крім того, він просив суд стягнути з відповідача на його користь пеню в розмірі 930 384 грн, також 3% річних в розмірі 2 549 грн, а також 11 000 грн моральної шкоди.

Моральна шкода, на думку позивача, полягала в тому, що дії банку спричинили порушення нормальних життєвих зв’язків та вимагали від нього додаткових зусиль для організації свого життя. За словами клієнта, він був шокований блокуванням коштів та відмовою їх одразу повернути; він отримав стрес і навіть моральну травму, яка виразилася у підвищеній тривожності, підвищеному серцебитті, відсутності апетиту, безсонні. До того ж, позивач був у розпачі, адже банк заблокував кошти, які були позичені ним в борг і він не мав змоги їх повернути. Клієнт очікував вибачень від банку.

В першій інстанції суд дослухався до аргументів клієнта та задовольнив позов у повному обсязі, постановив стягнути з фінустанови вищезазначені платежі.

Втім, банк не погодився з таким судовим рішенням та подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду, в якій просив скасувати протиправне рішення, яким задоволено позов клієнта. Банк переконаний, що Деснянський районний суд м. Києва у складі головуючого — судді Буша Н. Д., не дослідив належним чином докази та дійшов хибних висновків, оскільки банк не порушував жодних прав клієнта та діяв виключно у рамках укладеного між сторонами договору про надання банківських послуг та чинного законодавства України.

Директор юридичного департаменту АТ «Універсал Банк» Світлана Воїна зазначила, що в апеляційній скарзі банк звернув увагу суду на важливі обставини справи, а саме:

  • банком не порушено жодних прав позивача при призупиненні операції з поповнення його банківського рахунку, банк діяв відповідно до умов договору та норм Цивільного Кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність»; також в даній судові справі не підлягає застосуванню Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

  • до даних правовідносин не підлягає застосування Закону України «Про захист прав споживачів», до якого апелював позивач, вимагаючи сплатити йому пеню: внесені клієнтом на банківський рахунок кошти в жодному випадку не можна вважати вартістю банківських послуг, отже, на суму поповнення не може бути нарахована пеня. Також, позивач не надав жодних доказів завданих йому збитків.

  • на запит банку надати документи що підтверджують походження коштів, клієнт першочергово надав копію заяви на оформлення банківського вкладу у розмірі 500 000 грн в іншій фінустанові, що не є належним доказом походження коштів, а є доказом протилежного — витратної операції. Після другого запиту банку клієнт надав розписку щодо отримання у позику 1 500 000 грн від третьої особи, однак такий документ також не є належним доказом походження коштів — позика без цільового призначення характеризується відсутністю економічної доцільності (сенсу), що наражає Банк на залучення до ризикової діяльності.

  • відповідно до Умов і правил обслуговування в АТ «Універсал Банк» кошти зберігатимуться на транзитному рахунку до дня завершення перевірки Банком джерел їх походження, якщо операція носить нетиповий характер та щодо них виникає підозра невідповідності фінансовому стану клієнта (використання рахунку для здійснення підприємницької діяльності). Варто зазначити, що в Анкеті-заяві при укладенні Договору з Банком клієнт вказав, що його середній дохід в місяць складає близько 70 000 грн.

Детально вивчивши аргументи банку, апеляційний суд прийшов до висновку, що банком не порушено жодних прав клієнта та банк діяв відповідно до умов договору і норм закону. Апеляційний суд постановив, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про задоволення позовних вимог. Таким чином, суд задовольнив скаргу та визнав дії АТ «Універсал Банк» правомірними, а також скасував стягнення з банку платежів на користь клієнта.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
23 грудня 2023, 10:53
#
Взял в долг 1,5млн грн у физлица
по расписке, даже не заверенной нотариально.
+
+30
Три літри
Три літри
23 грудня 2023, 10:59
#
Продажний суддя не допоміг нагрітися на банку. Такий бізнес-план поламали: як тепер відбити витрати на хабар?
+
+45
Criptor82
Criptor82
23 грудня 2023, 11:19
#
Нотаріуси теж проводять фінмон, тому ніхто з адекватних таку б розписку не посвідчив. Зараз вже не ті часи, ще 10 років тому можна було достати з під матрасу лімон і покласти в банк, або купити будь-що. Думаю ще рік максимум два і всіх жорстко підсвітять, хіба що хліба зможем купити за готівку:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами