Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на 10 копійок

Національний банк України встановив на 3 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,53 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 3 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,30 грн. Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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