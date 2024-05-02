До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро впало на 23 копійки у купівлі та на 26 копійок у продажу.
2 травня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 2 травня: на міжбанку долар та євро пішли вниз
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Відкриття 2 травня
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Закриття 2 травня
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Зміни
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39,58/39,63
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39,48/39,50
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10/13
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42,42/42,47
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42,19/42,21
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23/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,41−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,75−39,84, євро — 42,70−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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