Спецрахунок НБУ на оборону за квітень поповнився на 303 млн грн

Станом на 1 травня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить понад 738 млн грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 303 млн грн. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

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Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 36 млрд грн в еквіваленті.

Хто перераховує кошти

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 15,9 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 35,5 млрд грн, у квітні 2024 року — понад 1 млрд грн.