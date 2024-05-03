Виторг Coinbase зріс на 72%, BlackRock планує залучити пенсійні фонди в інвестиції в біткоїн-ETF: що нового на ринку

У першому кварталі виторг Coinbase зріс на 72%

Криптовалютна біржа Coinbase отримала $1,6 млрд виторгу у першому кварталі 2024 року, що на 72% більше, як порівняти з показником за четвертий квартал 2023 року. Водночас дохід компанії від транзакцій зріс за цей період удвічі.

Згідно з опублікованим звітом, чистий прибуток компанії склав $1,18 млрд — $4,4 на акцію. Це істотно вище прогнозованого значення. Аналітики очікували, що чистий прибуток Coinbase у першому кварталі 2024 року становитиме $1,09 на акцію.

Для порівняння, Coinbase закрила перший квартал 2024 року з чистим збитком у $78,9 млн. Поточний чистий прибуток — $1,18 млрд — це більше, ніж компанія отримала за весь 2023 рік.

Із зазначеного виторгу $935,2 млн припадає на дохід від комісій за проведення транзакцій. Цей показник подвоївся порівняно з попереднім кварталом.

Також Coinbase заявила про зростання обсягу транзакцій у грошовому еквіваленті до $56 млрд.

Дохід від інституційних транзакцій зріс на 133%, до $85,4 млн. Третина обсягу як роздрібних, так і інституційних транзакцій припадає на біткоїн.

У BlackRock спрогнозували участь пенсійних фондів у секторі спотових біткоїн-ETF

Глава відділу цифрових активів інвестиційної компанії BlackRock Роберт Мітчник спрогнозував «новий потік інвесторів» у секторі спотових біткоїн-ETF. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на заяву топменеджера фірми.

На думку Мітчника, в найближчі кілька місяців список інституціоналів, які беруть участь у торгівлі криптовалютними ETF, поповниться новими категоріями. Насамперед до нього увійдуть пенсійні та державні суверенні фонди, зазначає експерт.

«Багато з цих зацікавлених сторін — чи говоримо ми про пенсійні, суверенні фонди, чи про інших управителів активами — ведуть постійні дослідження і переговори. У цьому процесі ми відіграємо освітню роль. Уже кілька років BlackRock розповідає про біткоїни установам такого роду», — заявив Мітчник.

Jito став найбільшим DeFi-протоколом на Solana з $1,41 млрд TVL

Протокол децентралізованого фінансування (DeFi) Jito очолив рейтинг проєктів на Solana за рівнем TVL. Сукупна вартість заблокованих коштів у Jito перевищила $1,4 млрд.

Згідно з даними платформи DeFiLllama, у протоколі ліквідного стейкінгу заблоковано близько 10 млн SOL. Відомо, що на нього припадає приблизно 38% TVL всієї екосистеми Solana.

Проєкт Marinade посідає друге місце з $1,35 млрд TVL. За ним іде Kamino з $1,03 млрд заблокованих коштів.

У загальному рейтингу протоколів ліквідного стейкінгу Jito посідає п’яте місце. З великим відривом, як і раніше, лідирує Lido Finance з $28,1 млрд.

Жителя Нью-Йорка звинуватили в організації криптопіраміди на $43 млн

Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення Ідіну Далпуру за організацію багаторічної схеми Понці з використанням цифрових активів, збитки від якої оцінили в $43 млн.

Підозрюваного заарештували 1 травня. Того ж дня відбулося перше слухання у справі.

За даними слідства, Далпур керував шахрайською схемою з 2020 року. Він пропонував інвесторам зі США та інших країн отримати «величезний прибуток» аж до 42% річних, вкладаючись у готельний бізнес Лас-Вегаса і торгівлю криптовалютами.

«Обіцянки (затриманого, — ред.) були міражем. Він використовував класичну модель піраміди, виплачуючи інвесторам передбачуваний прибуток грошима інших інвесторів. Замість того, щоб використовувати кошти, як було обіцяно, Далпур щедро витрачав на себе», — заявив прокурор Даміан Вільямс.

Влада зазначила, що обвинувачений програв в азартні ігри близько $1,7 млн із коштів жертв, покривав ними борги, а також оплачував навчання своїх дітей у приватній школі.

Далпур брехав інвесторам, коли вони намагалися повернути свої гроші. Одного разу він заявив, що кошти його компанії тимчасово заморозив банк через «злом серверів».

Під час розмови з групою вкладників у листопаді 2023 року він, як стверджується, прямо зізнався в шахрайстві, фабрикуванні документів і розтраті грошей.

За висунутими звинуваченнями чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення.