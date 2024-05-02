З початку року 6 360 агрогосподарств отримали 40,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
2 травня 2024, 18:15
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
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Де видали найбільше кредитів
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 12,5 млрд грн виділено для 590 підприємств;
- Кіровоградська — 2,6 млрд грн для 786;
- Тернопільська — 2,5 млрд грн для 252;
- Львівська — 2,4 млрд грн — для 385;
- Дніпропетровська — 2,3 млрд грн для 465;
З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 3 725 господарств профінансовано на 16,6 млрд гривень.
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Джерело: Мінфін
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