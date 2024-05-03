Курс валют на 3 травня: долар у банках подешевшав на копійку

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,73−39,85, євро — 42,70−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,48−39,50 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 42,36−42,38 грн/євро.

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