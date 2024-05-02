Попит населення на валюту зростає: у квітні обсяг купівлі валюти перевищив продаж на $728 мільйонів

Обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,71 млн. Про це свідчать дані Національного банку України.

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У квітні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,95 млрд, а обсяги її продажу майже не змінилися — $1,28 млрд.

Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,36 млрд, а продали — на $0,3 млрд. Ці показники також майже не змінилися, порівняно із березнем.