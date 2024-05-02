Огляд ринку криптовалют у першому кварталі року — Binance Research

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, представив звіт за перший квартал 2024 року, у якому детально описує стан криптовалютного ринку.

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Перший квартал 2024 року став переломним для криптоіндустрії завдяки успішному запуску спотових ETF на біткоїн, які залучили понад $12 млрд чистих надходжень. Це сприяло стрімкому зростанню загальної ринкової капіталізації на 60% порівняно з минулим кварталом.

Показники найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією

Три лідери ринку утримували свої позиції протягом 2022, 2023 та на початку 2024 років. Водночас мем-монети знову зазнали підйому в популярності.

DOGE та SHIB вирізнялись серед десятки найкращих криптовалют першого кварталу 2024 року, демонструючи вражаючі зростання на 140% і 190% відповідно.

Solana продовжила бути однією з найуспішніших криптовалют, підтримувана «ефектами багатства» у своїй екосистемі, що привабила значні потоки користувачів та капіталів.

З іншого боку, ТОN відновив свій імпульс, викликаний очікуваннями ринку щодо потенційної аудиторії мережі та розширенням її екосистеми.

З успішним запуском спотових біткоїн ETF, BTC залишався центром уваги ринку у першому кварталі 2024 року, показавши зростання своєї домінантності на 1,6%. Водночас Ethereum продовжував показувати невелике зниження домінантності.

BNB відзначився помітним зростанням попиту, збільшивши свою домінантність на 0,47%, що було частково спричинено кількома подіями Binance Launchpool.

Технологічний прогрес на Layer 1 і Layer 2

У першому кварталі 2024 року кількість транзакцій на мережі Solana показала вражаючі результати, завдяки активній торгівлі мем-монетами та стійкому зростанню своєї екосистеми.

Near та Ethereum показали помірне зростання активних адрес у порівнянні з попереднім кварталом, збільшившись на 42% та 24% відповідно, тоді як адреси на BNB Chain залишалися на одному рівні протягом Q1, показавши певне зростання лише в кінці кварталу.

Arbitrum зберіг свою позицію лідера серед мереж L2 за TVL, завершивши квартал зі збільшенням на 80% порівняно з попереднім кварталом і досягнувши TVL під час закінчення кварталу близько 20 млрд доларів США.

Base збільшила свій розрив з OP Mainnet, що було спричинене зростанням торгівлі мем-монетами в мережі. Крім того, Starknet зазнав стрімкого зростання TVL, перевищивши позначку в $300 млн в кінці кварталу після запуску свого токену в лютому.

Розширення горизонтів у DeFi секторі

Загальна вартість активів, заблокована у секторі децентралізованих фінансів (DeFi), виросла на 70,6% і досягла $92 млрд. Цей стрибок був стимульований за допомогою ліквідного стейкінгу та рестейкінгу, приваблюючи інвестиції в фармінг винагород та аірдропи.

Активізація ринку NFT

Загальний обсяг продажів NFT зріс на 27% завдяки збільшеній активності на платформах Bitcoin, Ethereum та Solana. Це свідчить про зростаючий інтерес до цього виду цифрових активів. Серед популярних колекцій, які стимулювали цей ріст, можна виокремити Bitcoin Ordinals, NodeMonkeys, Pandora та Mad Lads.

Домінування на ігровому полі

Ландшафт ігрової індустрії був очолений BNB Chain, Ethereum та Polygon, які разом утримують приблизно 70% ринкової частки за кількістю ігор. Це вказує на консолідацію ринку ігор на цих платформах.