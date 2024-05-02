Підтримка ієни: Банк Японії міг витратити близько $22,5 млрд на валютні інтервенції

Банк Японії міг направити близько 3,5 трлн ієн ($22,5 млрд) на інтервенції на валютному ринку 1 травня з метою підтримки курсу ієни, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані ЦБ та прогнози аналітиків.

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2 травня Банк Японії повідомив про скорочення обсягу активів на своєму балансі на 4,36 трлн ієн. Брокери в середньому оцінювали скорочення 833 млрд ієн.

Як повідомляє Bloomberg, інтервенція, найімовірніше, проводилася незабаром після оголошення результатів засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США увечері 1 травня.

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«З урахуванням свят у Японії та швидкої публікації даних щодо ринку праці США, це був дуже вдалий час для того, щоб атакувати спекулянтів, — зазначив економіст Meiji Yasuda Research Institute Юя Кікава. — Це сильно вплине на ринок. Я бачу твердий намір влади відстояти рубіж 160 ієн за долар».

Курс долара в парі з ієною зміцнюється під час торгів у четвер на 0,5% і становить 155,3 ієни за $1. У ході торгів напередодні долар падав до 153 ієн.

Банк Японії не коментує чутки про інтервенції. Офіційна інформація про операції ЦБ на валютному ринку за місяць буде опублікована 31 травня, а розбивка днями може бути оприлюднена лише у серпні чи пізніше.