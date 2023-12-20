Майбутнє ринку праці України: ключові тренди у 2024 році

Аналітики Work.ua. назвали тренди, які будуть мати найбільший вплив на ринок праці у 2024 році.

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Дефіцит кадрів та шляхи його подолання

На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла у понад 7 разів. Рекрутери отримували десятки відгуків від кандидатів. Уже на початку 2023 року конкуренція наблизилася до звичайних показників та продовжила зменшуватися.

Унаслідок у 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. Він посилюється нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.

Найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали у Київській, Харківській та Вінницькій областях. Цікаво, що з-поміж лідерів лише у Вінницькій області кількість пропозицій роботи наразі більша, ніж до повномасштабного вторгнення. Натомість найнижчу конкуренцію від місяця до місяця спостерігаємо у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській області.

Зазначається, що з дефіцитом кадрів можуть зіткнутися і роботодавці у прифронтових регіонах, і на заході держави. У перших складнощі з наймом повʼязані з тим, що люди були змушені переїхати у більш безпечні регіони або за кордон. Для інших рекрутинг ускладнюється великою конкуренцією з роботодавцями. Наприклад, у Закарпатській області ринок праці відновився на 167% — роботодавців стало значно більше, ніж до повномасштабного вторгнення, і кандидатів на всіх просто не вистачає.

Диспропорції у 2023 році спостерігали й на рівні сфер бізнесу. Найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях «Медицина, фармацевтика» та «Робочі спеціальності, виробництво». Адже до рейтингу вакансій із найменшою кількістю відгуків від шукачів регулярно потрапляють посади лікарів (ендоскопіста, гастроентеролога, ендокринолога, лікаря УЗД, педіатра, сімейного лікаря, зубного техніка) та робітничі спеціальності (гірник, бляхар, порізчик, пилорамник, тонувальник, покрівельник).

Серед основних причин дефіциту кадрів — сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами.

Work.ua запитав у роботодавців, чи планують вони розширювати штат працівників у 2024 році. 41% опитаних не планують суттєвих змін. Натомість 55% опитаних планують збільшити кількість співробітників. Лише 4% опитаних прогнозують скорочення штату наступного року.

Також Work.ua поцікавився у шукачів щодо їхніх карʼєрних планів у наступному році. Левова частка респондентів ще не визначилися, чи будуть змінювати професію або місце роботи у 2024 році. Ще 31% респондентів має намір опанувати нову професію, а 13% — змінити поточне місце роботи. І лише 17% опитаних не планують жодних змін.

Це свідчить про те, що роботодавцям доведеться вживати заходів не лише для подолання дефіциту кадрів, а й для утримання вже наявних співробітників. Тож фахівці Work.ua проаналізували зміну заробітних плат та обсягу бенефітів, які компанії пропонують українцям.

Зростання заробітної плати

Підвищення заробітної плати — один з інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. За даними аналітики Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді.

Більш як на 50% з січня до листопада 2023 року виросли доходи таких спеціалістів:

з 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — в укладальника;

з 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медіапродюсера;

з 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мийника;

з 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — в автослюсаря;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у висотника;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога меблів.

В абсолютних цифрах за даними, вказаними у вакансіях на сайті Work.ua, найбільше зросли доходи у представників таких професій:

з 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-програмістів;

з 20 000 грн до 32 500 грн — у медіапродюсерів;

з 22 500 грн до 33 750 грн — в автослюсарів;

з 20 000 грн до 30 000 грн — у висотників;

з 30 000 грн до 40 000 грн — у рієлторів.

Ось як змінилися зарплати цих же спеціалістів у ІІІ квартилі (показник, що найчастіше відповідає рівню зарплати спеціаліста вищого рівня):

з 85 000 грн до 105 000 грн — у Net-програмістів;

з 25 625 грн до 40 000 грн — у медіапродюсерів;

з 30 000 грн до 43 750 грн — в автослюсарів;

з 25 000 грн до 31 250 грн — у висотників;

з 40 000 грн до 50 000 грн — у рієлторів.

Work.ua запитав у роботодавців щодо їхніх планів на перегляд зарплат у 2024 році. Зʼясувалося, що 46% респондентів поки не планують переглядати розмір зарплати працівників наступного року. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет підвищення оплати праці співробітників до 10%. Зауважимо, що скорочення зарплат прогнозують лише 1% опитаних роботодавців.

Переосмислення бенефітів: подарунки vs гібридний графік роботи

Винагорода співробітників складається не лише із зарплати. Коли у компанії немає змоги конкурувати за шукача безпосередньо оплатою праці, у гру вступають бенефіти — додаткові переваги, які отримує працівник. Раніше Work.ua запитував у шукачів, які переваги, крім підвищення зарплати, спонукали б їх залишитися у компанії. Серед фаворитів були гібридний формат роботи, компенсація витрат на навчання та хобі, додаткові дні відпустки.

А які плани на бонуси працівникам у роботодавців? Work.ua запитав, які бенефіти компанії планують надавати співробітникам у 2024 році. Респонденти могли вибрати до 3 варіантів відповіді або вказати свій варіант.

Серед інших варіантів респонденти вказували такі: корпоративна англійська мова, безоплатні обіди, премії за результатами роботи, надання безкоштовного проживання, корпоративні заняття йогою, корпоративи, компенсація проїзду, навчання домедичної допомоги, відпочинок за кордоном, корпоративний коуч, виїзд на екскурсії, благодійні й святкові заходи, знижки на послуги компанії. Також чимало респондентів відповіли, що не пропонують співробітникам жодних додаткових бонусів.

Щодо планів на наступний рік, то вони здебільшого оптимістичні. Скорочення бонусів для працівників прогнозується лише у 4% компаній, тоді як 24% опитаних закладають у бюджети розширення переліку бенефітів.

Військовий рекрутинг — нове явище на ринку праці

Повномасштабне вторгнення змушує змінити погляд на залучення людей до служби в армії. Адже велика частина військового підрозділу — це, по суті, цивільні професії: кваліфіковані екскаваторники, водії, дизелісти, діловоди, медики, психологи, діловоди, бухгалтери, кухарі тощо. Військовий рекрутинг — це про нову модель для формування війська, коли людина сама може обирати, де і ким служити. Тому цей підхід має продовжувати залучати найкращі практики від цивільного рекрутингу. І ми вже маємо змогу бачити перші результати. Позитивний досвід окремих підрозділів, які набирали фахівців через рекрутинг, засвідчує, що цей інструмент працює.

Однією з перших ластівок у цьому напрямку стала рекрутингова кампанія під гаслом «Війську потрібні різні професії», яку оголосила бригада «Азов» у співпраці з креативною агенцією Banda та Work.ua.

Згодом, 20 листопада Міністерство оборони України та Work.ua підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту «Рекрутинг». А вже з 7 грудня шукачі можуть переглянути окрему сторінку, де зібраний перелік підрозділів Сил оборони, які потребують спеціалістів, та всі вакансії цих підрозділів.

Такий підхід дозволяє війську залучати максимально кваліфікованих спеціалістів, а людям — чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть.

Адаптація до потреб ветеранів — нова норма українського суспільства

Як стверджує Міністерство у справах ветеранів, «після завершення війни ми будемо мати близько 5 мільйонів людей, дотичних до ветеранської політики. Це безпосередньо учасники бойових дій». Наше завдання як суспільства — адаптувати середовище до потреб кожної людини, яка є його повноправною частиною.

«Уже в недалекому майбутньому на ринку праці, напевно, не буде жодної організації, де не працюватимуть ветерани. На ринку є компанії, які вже мають досвід працевлаштування ветеранів, які мають своїх працівників у лавах Сил оборони. А є 65% компаній, які заявляють, що не мають досвіду співпраці з ветеранами. Тому є над чим працювати.

Ми виходимо з принципу, що не лише ветеран має проходити адаптацію повернення до цивільного життя, а ми, суспільство, повинні адаптуватися, щоб зробити повернення ветерана на цивільну роботу максимально комфортним", — підкреслює Анастасія Розлуцька, керівниця проєкту «Назустріч» у Work.ua.

Певні позитивні зміни у цьому напрямі вже відбуваються. Зокрема, у 2023 році кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилася на 97%, для ветеранів — на 133%.

Запровадження програм адаптації ветеранів — частина HR-стратегії на 2024 рік у великих компаніях.

Недискримінація за гендером, віком та іншими ознаками

У 2023 році Work.ua неодноразово порушував тему дискримінації у дослідженнях. Зокрема, разом з юристами ми зʼясовували, де проходить межа між дискримінацією та бажаними навичками, досліджували різницю у зарплатних очікуваннях чоловіків та жінок, розбиралися у причинах дискримінації за віком тощо.

Так, у 2024 році Міноборони визначило як один із пріоритетів розвиток гендерної політики. «Насамперед йдеться про забезпечення належними побутовими умовами жінок в армії, про вдосконалення корпоративної етики у військах та про протидію проявам сексизму. Також важливо забезпечити кар'єрний розвиток жінок в армії, збільшити кількість жінок-командирів», — зазначається у повідомленні.

Не можна ігнорувати й той факт, що війна руйнує уявлення про «жіночу» та «чоловічу» роботу. У листопаді 2023 року The Economist розповів про українських жінок, які працюють на шахті, адже чоловіки-шахтарі були мобілізовані до лав ЗСУ.

Ментальне здоровʼя працівників — один з викликів у 2024 році

За оцінками ВООЗ, кожен четвертий українець матиме проблеми з психічним здоров’ям після закінчення війни: від тривог і стресу до важчих станів. Окрім ключової причини стресу в нашому житті — повномасштабного вторгнення — люди відчувають страх за майбутнє. Ця тенденція простежується на рівні міжнародних досліджень. Американський портал Glassdoor у своїх прогнозах на 2024 рік виокремлює страх втрати роботи, що впливатиме на моральний стан працівників.

Work.ua досліджував стан ментального здоровʼя українських працівників. Зʼясували, що майже дві третини респондентів відмовили собі у відпочинку у 2023 році. Та навіть ті, хто брав відпустку, почуваються, наче вичавлений лимон. Ідея про те, що «відпочинок не на часі» може зрештою призвести до серйозніших станів, як-от вигорання.

Інше дослідження Work.ua показало, що майже половина українців знайомі зі станом вигорання. Причому 90% опитаних ніколи не зверталися по допомогу до керівника чи HR-фахівця, якщо відчували вигорання.

Водночас, суспільний запит на турботу про ментальне здоровʼя зростає. Від початку повномасштабного вторгнення попит на психологів зріс у 3 рази.

Як роботодавці можуть підтримувати ментальне здоровʼя працівників та не допускати вигорання в колективі? Це можуть бути такі заходи: корпоративний психолог, заняття з йоги чи медитацій, регулярні one-to-one зустрічі зі співробітниками, гнучкий графік роботи, культура відпусток у компанії (зокрема, коли керівники заохочують працівників до використання відпусток).

Англійська мова — must have у резюме

«Вивчити англійську» — чи не найпопулярніша передноворічна обіцянка. Однак цього року до неї варто поставитися особливо серйозно. Адже представників багатьох професій знання іноземної мови є конкурентною перевагою чи навіть обовʼязковою умовою при працевлаштуванні.

Посилення ролі англійської відбувається навіть на законодавчому рівні. У червні 2023 року президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної. На сьогодні проєкт закону прийнятий за основу та готується до другого читання.

У разі його ухвалення обіймати окремі посади можна буде лише після підтвердження рівня володіння англійської. Йдеться, зокрема, про претендентів на посади державних службовців певних категорій, прокурорів, військовослужбовців офіцерського складу тощо.

Кому точно не обійтися без англійської? Work.ua проаналізував вакансії, розміщені наразі на сайті, та зʼясував, що найбільше вакансій, в яких вимагається знання англійської, розміщено у таких категоріях: «IT, комп'ютери, інтернет», «Освіта, наука», «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденція», «ЗМІ, видавництво, поліграфія».

У розрізі окремих посад, англійську очікують від:

IT-спеціалістів — програміст, верстальник, вебдизайнер, менеджер проєктів;

перекладачів та викладачів іноземних мов;

керівників — фінансовий директор, виконавчий директор;

маркетологів — копірайтер, SEO-спеціаліст, піарник;

спеціалістів, що працюють з іноземними субʼєктами чи законодавством — інвестиційний аналітик, менеджер ЗЕД, менеджер з управління екіпажем корабля, податковий консультант.

Хочете «увійти в IT» — будьте готові до надвисокої конкуренції

Ще декілька років тому робота у сфері IT видавалася ідеальним сценарієм: можна світчнутися з будь-якої професії в будь-якому віці, спеціальність можна опанувати за декілька місяців, компанії конкурують за фахівців. Проте глобальна рецесія змушує зняти рожеві окуляри. У 2023 році такі техногіганти, як Microsoft, Amazon, Google скоротили тисячі співробітників.

Усе це породжує рекордну конкуренцію серед IT-спеціалістів. Дослідження Work.ua показало, що кількість відгуків на 1 вакансію у цій категорії у 20−30 разів перевищує середній показник ринку праці. Найбільше шукачів відгукується на професії з начебто низьким порогом входу: