«Хмари» проти «шахедів». Як фінустановам підготуватись до блекауту

З настанням холодів та зменшенням світлового дня посилюються російські удари по українській енергетиці. Мета ворога — не лише позбавити світла будинки, але й паралізувати роботу бізнесу та фінансового сектору. Протистояти цим намаганням ворога можуть не лише сили ППО, але й використання сучасних технологій. «Мінфін» розповідає, як дата-центри та хмарні сервіси здатні забезпечити роботу компаній навіть в умовах повного блекауту.

В ніч на 25 листопада 2023 року відбулася одна з наймасштабніших за час війни атак на українську інфраструктуру — ворог запустив відразу 75 ударних дронів. 13 грудня він запустив по Києву 10 балістичних ракет, всі з яких було збито силами ППО. Ці та інші удари не були несподіванкою. «Зима буде важкою», — за декілька тижнів до цього попереджав Президент України Володимир Зеленський, розуміючи, що з наближенням зими рф спробує повторити минулорічні удари по енергетиці.

Попри те, що абсолютну більшість російських дронів та ракет вдається збивати, енергетика все ж страждає від ударів. «Декілька потужних магістральних ліній електропередачі, які живлять Київ, були пошкоджені. Через це були ризики запровадження певних обмежень електропостачання на період відновлення цих ліній», — зазначив після одного з останніх ударів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

В умовах ризиків блекаутів, компанії та установи, від яких залежить життя країни, мають бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, як розповів заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, банки мають забезпечити роботу своїх дата-центрів, інформаційних систем та каналів зв'язку у разі відсутності електроенергії на термін до 7 діб, а роботу відділень — до 3 діб.

Стабільна робота дата-центрів

Вирішити проблему доступу до даних навіть у найбільш кризовий період може їх збереження у дата-центрі. Наприклад, дата-центр «ПАРКОВИЙ», у разі повного відключення електроенергії, забезпечить роботу серверів і всієї ІТ-інфраструктури впродовж 10 днів навіть без поповнення пального для дизель-генераторів.

Банки мають можливість фізично розмістити свої сервери безпосередньо у дата-центрі. Як пояснює технічний директор ДЦ «ПАРКОВИЙ» Сергій Забірка, обладнання знаходитиметься у спеціальних екранованих кімнатах, які сертифіковано, згідно вимог Нацбанку № 243. Це означає, що система не лише продовжить працювати, у випадку відключення світла, але й в ній забезпечена безпека завдяки міцним стінам і дверям, контролю доступу, захисту від електромагнітного впливу, вологи, пилу чи вогню.

Інший варіант забезпечення безпеки даних — їх перенесення у хмарну інфраструктуру ДЦ «ПАРКОВИЙ». Інформація зберігатиметься на захищеному обладнанні в Києві, Львові, або ж в Литві, Польші чи Німеччині. Час такого перенесення залежить від особливостей й обсягу даних, готовності інфраструктури замовника, технічної складової та наявності необхідного обладнання, яке допоможе реалізувати найкраще рішення під конкретний запит.

«Працівники банку не відчують труднощів в роботі ні під час, ні після перенесення даних. Доступ до них зберігатиметься 24/7», — наголошує архітектор хмарних рішень ДЦ «ПАРКОВИЙ» Олександр Ткаченко.

Хмарні технології для працівників

Окрім забезпечення стабільного функціонування всієї ІТ-інфраструктури, ДЦ «ПАРКОВИЙ» пропонує послуги із забезпечення стабільного доступу до робочих місць працівників компанії.

Для цього використовується хмарні робочі місця на базі VMware Horizon. На практиці це означає, що всі необхідні документи, програми, браузер із робочими вкладками, паролі від різноманітних інструментів зберігаються на робочому столі у «хмарі». Працівник же компанії може увійти на своє робоче місце з будь-якого комп'ютера чи навіть смартфону.

Таким чином, якщо через проблеми зі світлом працівник не може бути у відділенні, він матиме можливість без проблем перетворити свій домашній комп'ютер на робоче місце, або ж взяти ноутбук і піти з ним до центру незламності чи кафе, де є генератор. Увійшовши в хмарний сервіс, працівник побачить своє звичне робоче місце, всі необхідні файли, матиме доступ до даних.

Навіть якщо необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, якого немає на домашньому комп'ютері, — його можна встановити в «хмарі», і завдяки цьому мати до нього доступ із будь-якого комп'ютера.

Хмарні робочі місця дозволяють уникнути не лише проблем із енергопостачанням, але й забезпечують безпеку даних. Комп’ютер може зламатися, є ризик, що ноутбук вкрадуть, але в цих випадках робоча інформація збережеться.

Як пояснює архітектор хмарних рішень ДЦ «ПАРКОВИЙ» Олександр Ткаченко, перенесення робочого середовища в хмарний сервіс убезпечує інформацію від хакерських атак завдяки надійним компонентам інфраструктури дата-центру, яка має сертифікат TIER III від Uptime Institute і створена для безперебійної роботи за будь-яких сценаріїв. До того ж, зловмисники не зможуть отримати доступ до даних, вкравши комп'ютер, — для входу передбачена двофакторна аутентифікація.

Ще одна перевага хмарного робочого місця — можливість швидко збільшити його потужність. Наприклад, працівнику знадобилося програмне забезпечення, яке потребує потужнішого комп'ютера, ніж у нього. В цьому випадку програму без проблем можна встановити «в хмарі», яка працює на потужному віддаленому сервері.

Створити робочий простір у публічній «хмарі» можна протягом 4 годин, але для комфортної взаємодії клієнта та технічної команди ДЦ «ПАРКОВИЙ» на цей процес відводиться 1 робочий день. Після цього працівники зможуть спокійно користуватися новим робочим місцем, складові якого мають найвищий рівень фізичної і енергетичної безпеки, та не залежать від зовнішніх джерел постачання електроенергії чи інших зовнішніх факторів.