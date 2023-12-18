Акція завершується! Встигніть взяти участь та отримати 200 грн від РАДАБАНКу

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18 грудня 2023, 10:00

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Лишилося 5 днів до завершення акції від РАДАБАНКу, отже, Ви ще встигаєте оформити картку «Тудим-Сюдим», зробити розрахунок або оплату кредитними коштами на суму не менше ніж 500 гривень та отримати приємний бонус на рахунок.

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Джерело: Мінфін
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