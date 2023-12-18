Акція завершується! Встигніть взяти участь та отримати 200 грн від РАДАБАНКу

Лишилося 5 днів до завершення акції від РАДАБАНКу, отже, Ви ще встигаєте оформити картку «Тудим-Сюдим», зробити розрахунок або оплату кредитними коштами на суму не менше ніж 500 гривень та отримати приємний бонус на рахунок.

Не гайте часу, звертайтеся до найближчого відділення, отримайте кредитку «Тудим-Сюдим» з безліччю переваг, виконайте умови акції та тримайте 200 грн від РАДАБАНКу.

«Тудим-Сюдим» — це:

Кредитний ліміт від 5000 до 100 000 грн;

Термін кредитування 12 місяців з можливістю пролонгації;

Процентна ставка 0,000001% у пільговому періоді, після 39,6% річних, реальна ефективна ставка 55,8% річних;

Пільговий період до 92 днів на всі типи транзакцій.

Долайте фінансові кордони разом із РАДАБАНКом та забезпечте собі комфорт і свободу.

Акційна виплата доступна лише один раз та діє для клієнтів будь-якого відділення.

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