GORA. Що відомо про новий інвестиційний проєкт запорізького забудовника у Карпатах

Важлива риса успішних забудовників — вміння адаптуватися до нових умов ринку та попиту. В спокійні некризові часи ця риса особливо не проявляється. Проте коли ринок нерухомості потрапляє в зону турбулентності, вона чітко дає про себе знати. Виразно продемонструвала таку тенденцію практика українських забудовників після початку повномасштабного вторгнення. В когось ця практика стала зовсім відсутня, хтось імітує активну діяльність, а хтось знаходить нові рішення та невтомно будує, і разом з тим створює нові тренди українського девелопменту.

До категорії останніх належить запорізький забудовник SENSAR Development. Ще на початок 2022-го року все будівництво було зосереджено у Запоріжжі. А нині, попри те, що девелопер продовжує будувати у рідному місті за 40 кілометрів від лінії фронту і цього року успішно завершив там три великі обʼєкти — житловий комплекс KVARTAL, сучасний медичний центр Uniclinic та багатофункціональний комплекс Vidnova, компанія вдало здійснює експансію своєї діяльності на заході держави. Наразі SENSAR завершує будівництво апарт-комплексу Smart House у центрі Львова, активно зводить 11-поверховий апарт-комплекс Smart Hill у Яремче, а також презентував новий проєкт у Карпатах — Forest Complex GORA, на якому ми тут зосередимо далі увагу.

Презентація нового будівництва девелопера відбулася 4 грудня у Львові на базі Grand Hotel. Марк Марченко, СЕО, засновник SENSAR Development, Олена Бартуль, директор, керівник відділу продажу SENSAR Development, та Микола Тимоцко, засновник компанії Team Up Development, представили спільний проєкт інвесторам, партнерам та усім охочим дізнатись більше про прибуткову нерухомість у Карпатах.

Forest Complex GORA — відпочинковий комплекс серед карпатських лісів на вершині гори, що розташована у передмісті Славсько та відомого гірськолижного курорту. Являє собою цілісну екосистему з 27 стилізованих котеджних будинків від 70 м², апарт-готелю, оздоровчого SPA та ресторану — і все це з гірськими краєвидами на 360°.

У своєму новому проєкті SENSAR звертається до історичної спадщини землі, на якій будує. Творці проєкту звернулися до багатої культурної спадщини, щоб створити котеджне гірське містечко, де гармонійно поєднано автентичні архітектурні мотиви Бойківщини із сучасним дизайном екстер'єру.

Екосистема проєкту

GORA — це цілісний простір з насиченою внутрішньою інфраструктурою, де є все необхідне для відпочинку та розваг у горах:

4 га лісу на вершині гори.

Власна автомобільна дорога уздовж всієї гори.

22 км гірських пішохідних маршрутів.

2 га власного парку.

Природні водойми.

Оздоровчий SPA-центр.

Басейн з підігрівом.

Розважальний та ігровий центр.

Ресторан з панорамними краєвидами на карпатські гори.

Зони активного відпочинку.

Видові майданчики.

Бібліотека.

Літній кінотеатр.

Конфігурація ділянки дозволяє розташувати котеджі таким чином, що з будь-якої точки будинку відкриваються різні краєвиди з оглядом на 360°. Кожен будинок має свою власну пішохідну стежку, яка веде до парку.

Парк складається з різних поінтів, які облаштовані дитячим, спортивним та веломайданчиком, зонами відпочинку тощо. По території всього парку проходять пішохідні стежки, які поєднані між собою і створюють зовнішні та внутрішні зони для прогулянок.

Інвестиційна модель Forest Complex GORA

На презентації йшла мова не лише про наповненість проєкту. Продумуючи інвестиційну стратегію, компанія SENSAR звернула свою увагу на зміни структури попиту, яка відбулася за час війни, та розуміє, що зараз інвестора цікавлять високоліквідні об'єкти з вигідними концепцією формату, локацією, плануваннями та рішеннями щодо управління нерухомістю.

«Класичні продукти минулого виглядають все менш привабливими для реальних споживачів. Розуміння трендів, попередній досвід та ретельне вивчення ринку дають нам можливість надати актуальний продукт і сервіс для споживачів та інвесторів. А тому Forest Complex GORA є прикладом сучасної прибуткової нерухомості українського девелопменту», — зауважив на презентації Марк Марченко, СЕО, засновник SENSAR Development.

Компанія пропонує вигідно інвестувати свої кошти та примножувати свої кошти за допомогою системного управління нерухомістю. Досвід компанії говорить, що це кращий інструмент пришвидшення повернення інвестицій. А тому радить придбати нерухомість на етапі фундаменту, коли діють найвигідніші умови, і по факту готовності здавати її в оренду до повної окупності, довіривши операційне управління готельному оператору, щоб отримувати стабільний пасивний прибуток. Готельний оператор зі свого боку формує та розвиває бренд, забезпечує завантаження протягом року, підтримує функціонування комплексу, забезпечує операційну діяльність, надає звіти інвесторам, сплачує винагороду.

До переваг інвестиційної моделі SENSAR Development слід віднести можливість інвестора користуватися власною нерухомістю. Пропозиція девелопера передбачає безоплатне проживання 116 днів на рік. При цьому дохід від нерухомості не втрачається. За таких умов прогнозована окупність — від 8 років, дохідність складає 12% річних, а операційний прибуток на рік — від 40 000 доларів на рік.

Отже, маємо конкретні приклади того, як український девелопмент розвивається, адаптується до нових умов ринку та формує актуальну пропозицію для інвесторів у вигляді прибуткової нерухомості, навіть під час війни. Так, здебільшого бурхлива діяльність зосереджена на заході країни, проте в умовах сьогодення це, мабуть, максимум того, що реально робити, якщо не говорити, що девелопери мають виконати свої зобовʼязання, дані до повномасштабного вторгнення. Сподіваємось, що це допоможе забудовникам та інвесторам пройти гідно та успішно цей кризовий період і врешті-решт повернутись до тих добрих часів, які мав український девелопмент ще два роки тому.