Італія стала одинадцятою європейською країною, де запрацювала Nova Post.
Нова пошта вийшла на ринок Італії
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Відкриття в Італії
«Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80 відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом. За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 млн посилок, але це не просто посилки, це зв'язок з домом, ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони. Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах,» — розповів Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.
Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2). Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг.
Термін та вартість доставки
Термін доставки з України в Італію — від 5 днів.
Вартість доставки з Італії в Україну складає:
- документи — 21 євро
- посилки до 2 кг — 22 євро
- посилки до 10 кг — 27 євро
- посилки до 30 кг — 45 євро
- вантажі від 30 до 100 кг — 1.7 євро за кожен кілограм.
Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток.
Доставка кур'єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.
Нагадаємо
Nova Post вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.
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