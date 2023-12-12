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12 грудня 2023, 12:10

Як зміниться облікова ставка — опитування

14 грудня Монетарний комітет НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки. За попередніми прогнозами та анонсами НБУ, ставка може бути знижена на 1−2%, до 14−15% річних.

14 грудня Монетарний комітет НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки.

Ми хочемо запитати читачів їх думку та прогнози щодо того, що може бути далі зі ставками за депозитами, кредитами, а також, як рішення НБУ можуть відобразитись на курсі.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+1
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
12 грудня 2023, 12:19
#
Протягом 5−6 тижнів після зниження депозити і ОВДП просядуть на 0,5%, на кредити і курс ніяк не вплине
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 грудня 2023, 13:23
#
Когда курс гривны растёт ставка понижалась тут всё логично. А сейчас курс гривны падает нужно повышать, а у нас такое ощущение назло понижают чтобы ещё больше обесценить.
+
0
Strain
Strain
12 грудня 2023, 14:49
#
Такое ощущение, что в вашем понимании экономика это только курс гривны.
Даёшь бакс по 8 грн. И тогда наступит всенародное счастье=)
+
+15
uxui
uxui
12 грудня 2023, 14:12
#
Ставка НБУ до одного места. Курс растет, кто успеет вовремя выйти из ОВГЗ, тот отделается легким испугом
+
+1
tyshenkoV
tyshenkoV
12 грудня 2023, 17:08
#
Всем кто зашел в ОВГЗ не вчера, а хотя бы месяца 3 назад — текущий уровень «девальвации» до одного места. Лично я купил облигации в июле, и докупал ещё в августе и сентябре, курс равновенсия этого портфеля сейчас уже 40.35, и увеличивается на 60 копеек в месяц. Так что пусть растет хоть до 40, ОВГЗ всеравно выгоднее) Но кабанчикам вроде тебя этого не понять))
+
0
uxui
uxui
12 грудня 2023, 20:20
#
А если курс станет 70? Сколько вы потеряете?

Держать бенчмарк в голове на уровне 40… и мечтать о профите в ОВГЗ) Желаю удачи)
+
+15
tyshenkoV
tyshenkoV
12 грудня 2023, 21:19
#
Когда станет по 70? Если через 10 лет, то облигации к тому времени выйдут уже курс 100+) А сколько вы уже потеряли накупив баксов по завышенному курсу и положив его под подушку?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
12 грудня 2023, 14:52
#
Курс зростає. На скільки? На 0.5%? ОВДП дають 19% річних. Відчуваєш різницю?
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