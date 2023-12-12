14 грудня Монетарний комітет НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки. За попередніми прогнозами та анонсами НБУ, ставка може бути знижена на 1−2%, до 14−15% річних.
12 грудня 2023, 12:10
Як зміниться облікова ставка — опитування
Ми хочемо запитати читачів їх думку та прогнози щодо того, що може бути далі зі ставками за депозитами, кредитами, а також, як рішення НБУ можуть відобразитись на курсі.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
Даёшь бакс по 8 грн. И тогда наступит всенародное счастье=)
Держать бенчмарк в голове на уровне 40… и мечтать о профите в ОВГЗ) Желаю удачи)