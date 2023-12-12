Як зміниться облікова ставка — опитування

14 грудня Монетарний комітет НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки. За попередніми прогнозами та анонсами НБУ, ставка може бути знижена на 1−2%, до 14−15% річних.

Ми хочемо запитати читачів їх думку та прогнози щодо того, що може бути далі зі ставками за депозитами, кредитами, а також, як рішення НБУ можуть відобразитись на курсі.