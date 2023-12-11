Більше ніякого роумінгу? — Як зміняться мобільні тарифи для українців у Європі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про імплементацію європейського законодавства з роумінгу. Після його ухвалення Україна зможе приєднатися до єдиної роумінгової зони з ЄС — Roam like at home. Що це означає, та як зміниться вартість дзвінків із Європи, розповів у колонці для ЕП голова комітету ВР із питань цифрової трансформації Михайло Крячко. «Мінфін» публікує ключові тези.

Зміни дадуть змогу зменшити витрати абонентів на зв’язок під час подорожей Європою. Крім того, це важливий крок для галузевої євроінтеграції. Для України та ЄС процедура приєднання нашої держави до роумінгової зони Європейського Союзу — своєрідний пілотний проєкт.

Його успішність визначить механізм отримання режиму внутрішнього ринку з Євросоюзом для інших секторів. Тобто роумінг стане першопрохідцем на шляху до цифрового безвізу з ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців були змушені шукати прихисток у країнах ЄС. Важливо було забезпечити їх якісним та доступним зв’язком, щоб кожен міг сконтактувати з рідними в Україні чи інших країнах Євросоюзу.

Завдяки співпраці Єврокомісії та українського телеком-регулятора НКЕК оператори ЄС та України підписали спільну заяву про доступний роумінг для українських громадян у Євросоюзі. Завдяки цьому понад 3 мільйони українських біженців у ЄС могли телефонувати за доступними тарифами або безоплатно.

А вже у квітні цього року Україна та ЄС зафіксували терміни та умови приєднання нашої держави до роумінгу з країнами Євросоюзу. Та остаточно затвердили необхідні зміни до Угоди про асоціацію. Так відкрили шлях для офіційного старту роумінгу.

Відразу після цього українська робоча група розпочала роботу над законопроєктом для імплементації європейського законодавства з роумінгу.

Що змінить закон

Українці зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав Євросоюзу в подорожах тривалістю до 4 місяців. Тож, більше не доведеться сплачувати додаткові збори за роумінг чи витрачати час на пошук дешевших варіантів, щоб залишатися на зв’язку. Наприклад, купувати місцеві SIM-картки.

Достатньо буде просто користуватися власним номером телефону. Ситуації, коли списують декілька тисяч гривень у день за користування звʼязком за кордоном, залишаться в минулому.

Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС. Користувачів інформуватимуть про всі умови послуг та зміни тарифікації при перевищенні ліміту використання роумінгу. Це також унеможливить неправомірне списання коштів.

Не доведеться платити за зв’язок більше й європейцям в Україні. Вони також зможуть користуватися домашніми тарифами від своїх операторів.

Спільна роумінгова зона також покращить інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Адже українські компанії працюватимуть за єдиними правилами з європейськими партнерами і завдяки цьому здобудуть високий ступінь довіри серед іноземних інвесторів.

Крім того, це наблизить українське законодавство до європейського та створить передумови для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Які є проблемні питання та ризики?

Зараз діє Спільна заява українських та європейських операторів про тимчасове зменшення вартості зв’язку. Це дає змогу українцям у Європі без обмежень користуватися безоплатним роумінгом. Однак, така домовленість дійсна лише до квітня наступного року, після чого її буде продовжено чи зупинено. Якщо друге — то тарифи можуть зрости.

Приєднання України до єдиної роумінгової зони з ЄС дасть змогу частково компенсувати зростання цін. Адже протягом 4 місяців перебування в країнах Євросоюзу українці зможуть користуватися домашніми тарифами та не переплачувати.

Якщо ж перебувати за кордоном довший період, доведеться платити за зв’язок за ринковими тарифами. Це може вплинути на витрати українських переселенців, які тимчасово живуть у країнах ЄС.

Ухвалення законопроєкту також може призвести до збільшення видатків українських операторів. Адже, щоб відповідати європейським вимогам, їм доведеться доопрацьовувати свої білінгові системи, зробити додаткове смс-інформування абонентів та вкласти інвестиції в оновлення бізнес-процесів.

Крім того, дохід українських компаній може знизитися. Як результат, зменшаться надходження до державного бюджету. Адже в країнах ЄС зараз перебувають мільйони українців, тоді як в Україні європейців порівняно небагато. Через це українські оператори будуть змушені платити європейським більше, ніж ті сплачуватимуть їм.

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Після ухвалення законопроєкту в Парламенті Україна та ЄС проведуть перемовини та визначать, коли Roam like at home зможе запрацювати в нашій державі. Під час домовленостей, зокрема, врахують потребу технічно доопрацювати мережі українських операторів.