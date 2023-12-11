Якими будуть ціни на ліки у 2024 році — очікування фармринку

Держстат рапортує про те, що у 2023 році фармацевтична продукція в Україні подорожчала на понад 13%. І, на думку гравців ринку, ця тенденція збережеться. Разом із мережою аптек « Подорожник » та аптечним маркетплейсом Liki.ua ми розбиралися, якими будуть ціни наступного року, що на них впливає та які, загалом, тенденції спостерігаються на ринку сьогодні.

Що змінила війна

Початок повномасштабного вторгнення росії став серйозним викликом для фармацевтичної галузі в Україні. Пройшовши різні труднощі за майже два роки, роботу аптек сьогодні вдалось налагодити і підлаштувати під різні нестандартні ситуації. Наприклад, через бойові дії були змушені призупинити роботу близько 100 аптек мережі «‎Подорожник», але сьогодні більшість із них знову обслуговують клієнтів.

Фото мережі аптек «‎Подорожник»

«Наша компанія навчилася бути гнучкою, а команда — діяти швидко та відповідно до обставин. Пригадую, на початку війни у нас було навіть не планування, а фактичне управління на 1−2 дні, бо ситуація змінювалась просто за секунди. В аптеках у всій країні шалені черги за ліками, люди купували все, що потрібно й непотрібно. Наші фармацевти надавали ще й психологічну підтримку, й працювали до останнього», — розповів СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Ліки доводилося розвозити під обстрілами та в окупацію. Вдавалося це завдяки добре налагодженій логістиці та безстрашності команди. Це і допомогло уникнути масштабного дефіциту ліків на початку вторгнення.

Інший виклик, із яким зіткнувся ринок фарми через війну, — дефіцит кадрів. Знайти потрібний персонал тепер досить складно.

«Наприклад, для створення маркетплейсу з лідерськими амбіціями необхідно сформувати крос-функціональну команду. Це потужна група розробників та технічних спеціалістів, команда цифрових маркетологів, команда копірайтерів і дизайнерів, команда переговорників із партнерами, аптечними мережами та виробниками. Маркетплейс — це не просто красивий та зручний сайт, це конструктор, де кожна деталь має велике значення», — пояснив Юрій Чертков, засновник аптечного маркетплейсу Liki.ua та консалтингової компанії «Агентство Медичного Маркетингу».

Головна сторінка сайту Liki.ua

Проєкт Liki.ua з’явився під час війни. Створювати його було нелегко, адже усі бізнес-процеси зараз рухаються повільніше. Однак, у компанії сповнені оптимізму й вірять, що їхня робота необхідна людям.

Тенденції фармринку у 2023 році

За даними Liki.ua, протягом останнього року обсяги продажів у грошах на фармацевтичному ринку зросли на 23%. Натомість, у натуральному вираженні, тобто за кількістю проданих упаковок, ринок скоротився на 5%. Зросли й інтернет-продажі через маркетплейси — наразі цей показник становить близько 15%, а у великих містах у деяких аптечних мережах ця частка сягає 40%.

У сегменті упаковок лідирує вітчизняний виробник у співвідношенні 60% на 40% (Україна — імпорт). Та якщо брати грошове співвідношення, то більше продано імпортних ліків — 60% проти 40%. Серед лідерів у цьому сегменті такі виробники:

Фармак;

Дарниця;

Асіно;

Тева;

Артеріум;

Київський вітамінний завод.



Загальна частка цих виробників становить 25% ринку за обсягами. Увесь ринок цього року становив 155 млрд гривень та 1 251,3 млн упаковок.

Про те, що фармацевтичний ринок приходить до тями, свідчить і відкриття нових аптек. Так, за останній рік кількість закладів мережі «‎Подорожник» в Україні збільшилась до понад 1 700.

Разом із кількістю аптек зростає й асортимент, в якому переважають вітчизняні товари. Водночас, за продажами, переважно, лідирують імпортні — завезені з Польщі, Іспанії, Франції, Литви, Болгарії, Індії, Кореї. При цьому ліки українських виробників нічим не поступаються іноземним, адже проходять однакові перевірки та контроль якості перед продажем на ринку.

Ще одна тенденція фармринку у 2023 році — зростання продажів біологічно активних добавок (БАД) та косметики. БАДи вже становлять 10% у структурі споживання, а косметика — 4%, якщо взяти весь фармацевтичний ринок.

Загалом, у 2023 році українці найбільше купували такі групи препаратів:

A — Травна система;

N — Нервова система;

C — Серцево-судинна система;

R — Респіраторна система;

M — Опорно-руховий апарат.

Комерційний директор мережі аптек «‎Подорожник» Андрій Паніматченко зауважив, що війна позначилася і на роздрібному аптечному ринку: «У нас є понад 13 мільйонів постійних клієнтів і, звичайно, ми досліджуємо, що їм потрібно і коли, як змінюється ця картина. Я не здивую, якщо скажу, що зріс попит на антидепресанти, заспокійливі та ліки загалом цієї категорії».

У 2023 році на фармринку також спостерігається консолідація дистриб’юторів. Два гравці — «БАДМ» та «ОПТИМА» — контролюють 90% ринку. Третій учасник — «Вента» — наразі практично виходить з гри.

Ще однією особливістю є те, що 70% ринку фарми займають 10 аптечних мереж. Серед лідерів — «Подорожник», а також АНЦ, Аптека оптових цін, аптеки «Бажаємо Здоров’я» та інші. Ця тенденція свідчить про те, що великі мережі продовжать зростати, тоді як меншим — буде складно.

Загалом, прогнози для бізнесу на 2024 рік стають все оптимістичнішими, однак, багато що залежатиме від подій у державі, та від того, який вплив вони матимуть на курс валют чи, наприклад, поведінку клієнтів.

«‎Ми у мережі аптек „Подорожник“ будуємо плани на зростання з розумінням того, що вони можуть змінюватися. Ми навчилися й готові бути гнучкими, й зробити все, щоб втілити ці плани на максимум. Адже наша ціль — це абсолютна першість на ринку серед аптечних мереж», — поділився СЕО мережі аптек «‎Подорожник» Тарас Коляда.

Як «‎гуманітарка» вплинула на ринок

Через війну багато ліків завозяться до України, як гуманітарна допомога, і діють програми, за якими українці можуть отримати їх безкоштовно. Однак, представники фармринку запевняють, що не відчули жодного тиску чи впливу. Все через те, що ліки з гуманітарної допомоги, потрапляючи до України, переважно спрямовуються за призначенням, наприклад, у лікарні.

До того ж, є різниця й в доступі. Адже в аптеці людина може купити необхідний препарат у зручний час. А ліки з гуманітарної допомоги можуть бути доступні обмеженим категоріям людей і лише у визначених місцях. Наприклад, щоб їх отримати, потрібно зареєструватись десь, чи звернутись до волонтерів або благодійних фондів.

«‎Будь-яка допомога — це добре», — кажуть в Liki.ua. Та й ці процеси не вплинули на ринок суттєво, і він продовжує зростати, розвиваючись згідно з власними законами.

Що відбувається з цінами на ліки

Після початку повномасштабного вторгнення їх вдавалося стримати, але у 2023 році було декілька хвиль подорожчання медикаментів. За даними Держстату (станом на вересень 2023 р.), в Україні товари та послуги з охорони здоров’я здорожчали на 14,3%, якщо порівнювати з попереднім роком. При цьому фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 13,3%. За місяць (серпень до вересня) подорожчання було не таким суттєвим — на 0,6%.

Щодо найпоширеніших груп лікарських препаратів, ціни у 2023 році зросли наступним чином (із січня до жовтня включно):

Антибіотики вітчизняні — на 17%;

Антибіотики імпортні — на 3%;

Судинорозширювальні засоби вітчизняні — на 9%;

Судинорозширювальні засоби імпортні — на 4%;

Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні — на 15%;

Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні — на 8%.

У мережі аптек «‎Подорожник» зафіксували, що цьогоріч в середньому ціни на лікарські засоби зросли приблизно на 5%, але в деяких позиціях ринку подорожчання було суттєвішим. Основна з причин — це наслідки 2022 року. А також, на це, так чи інакше, впливали різка зміна валютного курсу, висока інфляція, подорожчання логістики, сировини та енергоносіїв.

«‎Зауважу, що зараз ціни на лікарські засоби залишаються відносно стабільними. Ринок практично перебуває на довоєнних показниках», — пояснив Тарас Коляда.

В Liki.ua зауважують, що ціни залежать і від виробників. «‎Націнка в аптечних мережах зменшується, і цьому сприяють інтернет-продажі: коли споживач бачить та порівнює ціни, то обирає вигідніші», — каже Юрій Чертков.

Якими будуть ціни на ліки у 2024 році

Учасники фармацевтичного ринку очікують, що вартість ліків продовжить зростати. При цьому як на препарати закордонного виробництва, так і вітчизняного. Оскільки останні є лише умовно вітчизняними — 70% їхньої вартості становить вартість імпортних компонентів, речовин та обладнання.

В мережі аптек «‎Подорожник» зауважують, що спрогнозувати, якою буде ціна на ту чи іншу категорію препаратів, важко, оскільки багато залежить й від поведінки клієнта. А сьогодні вона прив’язана до подій в країні, які бувають нестабільними і змінюються різко.

До того ж, потрібно розуміти, що ціни першопочатково формуються не в аптеках, а у виробників та дистриб’юторів, які займаються постачаннями медпрепаратів. Крім того, є прив’язаність ціни до курсу долара чи євро. Наприклад, цьогоріч валюта відносно стабільна, то й цінова ситуація коливається мінімально. А у 2024 році підстав для значного підвищення цін може й не бути.

Втім, СЕО мережі аптек «‎Подорожник» Тарас Коляда зазначив, якщо подорожчання не оминути, то компанія намагатиметься це робити поетапно, щоб клієнти не відчували це так різко.

Натомість, в Liki.ua вважають, що потрібно готуватися до подорожчання медикаменів наступного року.

«‎Прогнози — це завдання невдячне, але, на мою думку, не помилимося, якщо припустимо зростання цін. Звісно, бажано не більше, ніж на 10%», — сказав Юрій Чертков, засновник аптечного маркетплейсу Liki.ua.

Як заощадити, якщо подорожчання неминуче

І хоч уникнути деяких процесів неможливо, в українців є спосіб суттєво знизити удар по гаманцю. Зробити це можна за допомогою спеціальних бонусних програм, які пропонують аптеки.

Так, наприклад, у аптек «‎Подорожник» є програма лояльності, в межах якої клієнтам пропонують знижки та кешбек із кожної покупки. Також готують різні персональні пропозиції до свят — наприклад, до Дня народження. Ці переваги доступні після реєстрації у програмі лояльності. До того ж, діє проєкт «‎Є ЗНИЖКИ», і кожного місяця аптека оновлює позиції товарів зі знижками до 30%, відповідно до актуальності й сезону. Пропонують й щомісячні додаткові акції на популярні товари.

Маркетплейс Liki.ua також працює над тим, щоб зробити ціни на ліки доступнішими для кінцевого споживача. Для цього аптечним мережам, які є партнерами компанії, висловлюють очікування щодо цін.

«‎‎У наших планах — допомагати мережам розвиватися, забезпечувати медичні консультації на сайті, надавати інформаційну підтримку споживачеві під час вибору ліків», — поділилися в Liki.ua.

Що відбувається з доступом до ліків через війну

Доступ частини українців до якісної фармацевтики опинився під загрозою. Насамперед, через складну безпекову ситуацію. Та представники фармацевтичного бізнесу демонструють тут свідому та відповідальну позицію, продовжуючи працювати навіть у складних обставинах.

Так, наприклад, аптеки «‎Подорожник» відкриті:

в Нікополі, який часто під обстрілами і де є проблеми з водою, світлом;

в Запоріжжі, де аптеки «‎Подорожник» не тільки забезпечують людей ліками, але й гуманітарною допомогою разом у співпраці з БФ «‎Добролайф»;

в Семенівці у Чернігівській області, що майже на кордоні з ворогом.

Також, у мережі аптек, окрім програм лояльності, працюють ще й державні програми. Зокрема, «‎Доступні ліки», де людина може отримати безкоштовно або з частковою доплатою препарати за різними напрямами. Ще є програма «‎Пакунок малюка», за якою можна придбати будь-які товари в аптеках «‎Подорожник» і оплатити їх карткою «‎Пакунок малюка». Препаратами інсуліну українців забезпечують також.

Маркетплейс Liki.ua також планує активну співпрацю з програмою «‎Доступні Ліки», партнерство з лабораторіями для здешевлення лабораторних послуг, партнерство зі страховими компаніями в рамках проєкту «‎Бонусне страхування», а також безкоштовні консультації лікарів і фармацевтів. Усе це буде спрямоване на те, щоб зробити ліки доступнішими для людей.

Загалом, в Україні зараз працюють понад 14 000 аптек, які мають хороше покриття і продовжують працювати, навіть попри близькість до зони бойових дій. Після деокупації захоплених росією територій першими відновлювали роботу саме аптеки і Нова пошта. Наразі учасники фармацевтичного ринку не бачать об'єктивних проблем із доставкою медикаментів. Допомагають з цим і волонтери, які відвозять ліки туди, де нормальна робота аптек є неможливою, і тим людям, які не мають можливості їх купити.