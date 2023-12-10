Для 91% українців інтернет така ж потреба як й їжа — дослідження

Для 91% людей в Україні Інтернет — базова потреба на рівні безпеки чи їжі. Про це свідчать дані дослідження Мінцифри.

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Згідно з третьою хвилею дослідженням цифрової грамотності в Україні, проведеного з ініціативи Мінцифри, кількість дорослого населення із рівнем цифрових навичок нижче базового за три роки знизилась, а діджиталізація людей різних категорій зростає.

З 2019 до 2023 року частка інтернет-користувачів у загальній структурі

населення збільшилась на 8% і становить 94%. Інтернетом користуються щодня 71% людей віком 60−70 років і 96% молодих людей віком від 18 до 29 років.

91% дорослих українців погоджуються з тим, що доступ до Інтернету для них став однією з базових потреб сучасної людини, на рівні доступу до харчування, безпеки тощо. Такої ж думки дотримуються 84% людей з порушеннями слуху і 92% підлітків.

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