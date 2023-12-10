Для 91% людей в Україні Інтернет — базова потреба на рівні безпеки чи їжі. Про це свідчать дані дослідження Мінцифри.
Для 91% українців інтернет така ж потреба як й їжа — дослідження
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Згідно з третьою хвилею дослідженням цифрової грамотності в Україні, проведеного з ініціативи Мінцифри, кількість дорослого населення із рівнем цифрових навичок нижче базового за три роки знизилась, а діджиталізація людей різних категорій зростає.
З 2019 до 2023 року частка інтернет-користувачів у загальній структурі
населення збільшилась на 8% і становить 94%. Інтернетом користуються щодня 71% людей віком 60−70 років і 96% молодих людей віком від 18 до 29 років.
91% дорослих українців погоджуються з тим, що доступ до Інтернету для них став однією з базових потреб сучасної людини, на рівні доступу до харчування, безпеки тощо. Такої ж думки дотримуються 84% людей з порушеннями слуху і 92% підлітків.
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Коментарі - 9
— ежедневное пользование радиоточкой (да/нет);
— ежедневный просмотр телепрограмм по ТВ (да/нет).
Возможно, тогда бы поняли, что многим людям интернет
всего-лишь заменил и радио и телевидение…
1. коммуникация (переписка, телефония, библиотека и прочая информация)
1.1. поиск работы
2. газеты, радио и телевидение
А так, хожу на почту за обычными письмами и не только.
«хожу на почту за обычными письмами и не только.»
И кто же тебе пишет обычные письма в Польшу,
неужели исполнительная служба тебя и в Польше нашла…
Заметка этому ведь никак не противоречит. У Инета, в отличие от радио, телевидения (газет, глашатаев на площадях и т. п.) есть два серьезных и ключевых преимущества:
1. Выбор контента: «каналов» становится сильно больше при подключении к одной услуге. В случае с классической схемой — нужно подписаться на все газеты, подключиться к кабельному/спутниковому ТВ, пытаться поймать все мировые радиостанции и т. п. — а это нереально).
2. Возможность мгновенной и массовой обратной связи. Вот мы тут прочитали — и сразу прокомментировали, обменялись мнениями, а письмо в газету/на телепередачу или звонок в эфир — все-таки совсем не то.
ваше поклоніння піраміді Маслоу не є загальною релігією в Україні