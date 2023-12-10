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10 грудня 2023, 16:10

Для 91% українців інтернет така ж потреба як й їжа — дослідження

Для 91% людей в Україні Інтернет — базова потреба на рівні безпеки чи їжі. Про це свідчать дані дослідження Мінцифри.

Для 91% людей в Україні Інтернет — базова потреба на рівні безпеки чи їжі.

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Згідно з третьою хвилею дослідженням цифрової грамотності в Україні, проведеного з ініціативи Мінцифри, кількість дорослого населення із рівнем цифрових навичок нижче базового за три роки знизилась, а діджиталізація людей різних категорій зростає.

З 2019 до 2023 року частка інтернет-користувачів у загальній структурі
населення збільшилась на 8% і становить 94%. Інтернетом користуються щодня 71% людей віком 60−70 років і 96% молодих людей віком від 18 до 29 років.

91% дорослих українців погоджуються з тим, що доступ до Інтернету для них став однією з базових потреб сучасної людини, на рівні доступу до харчування, безпеки тощо. Такої ж думки дотримуються 84% людей з порушеннями слуху і 92% підлітків.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 грудня 2023, 16:37
#
Могли бы добавить в опросник еще парочку вопросов, типа:
— ежедневное пользование радиоточкой (да/нет);
— ежедневный просмотр телепрограмм по ТВ (да/нет).

Возможно, тогда бы поняли, что многим людям интернет
всего-лишь заменил и радио и телевидение…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 грудня 2023, 17:07
#
Для меня интернет это:
1. коммуникация (переписка, телефония, библиотека и прочая информация)
1.1. поиск работы
2. газеты, радио и телевидение

А так, хожу на почту за обычными письмами и не только.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 грудня 2023, 0:33
#
Mlp711141
«хожу на почту за обычными письмами и не только.»

И кто же тебе пишет обычные письма в Польшу,
неужели исполнительная служба тебя и в Польше нашла…
+
0
82845392
82845392
11 грудня 2023, 5:13
#
> Возможно, тогда бы поняли, что многим людям интернет всего-лишь заменил и радио и телевидение

Заметка этому ведь никак не противоречит. У Инета, в отличие от радио, телевидения (газет, глашатаев на площадях и т. п.) есть два серьезных и ключевых преимущества:
1. Выбор контента: «каналов» становится сильно больше при подключении к одной услуге. В случае с классической схемой — нужно подписаться на все газеты, подключиться к кабельному/спутниковому ТВ, пытаться поймать все мировые радиостанции и т. п. — а это нереально).
2. Возможность мгновенной и массовой обратной связи. Вот мы тут прочитали — и сразу прокомментировали, обменялись мнениями, а письмо в газету/на телепередачу или звонок в эфир — все-таки совсем не то.
+
+30
patterson
patterson
10 грудня 2023, 16:39
#
Ми таки заслуговуємо на те що маємо як суспільство. Ну нічо, прийдуть інші на цю землю (вже прийшли).
+
0
Три літри
Три літри
10 грудня 2023, 21:21
#
Ти вбачаєш у користуванні інтернетом щось погане? Можеш проілюструвати це якимись прикладами бажано щоб поруч були гарні приклади з неінтернетного світу.
+
+30
patterson
patterson
10 грудня 2023, 21:50
#
«Для 91% українців інтернет така ж потреба як й їжа — дослідження» — з заголовку випливає що країна народ якої морили голодом, не зовсім розуміє цінність їжі і градацію у типовій піраміді Маслоу. Тільки всього і аж всього.
+
0
Три літри
Три літри
10 грудня 2023, 22:37
#
з заголовку випливає що країна народ якої морили голодом, не зовсім розуміє цінність їжі і градацію у типовій піраміді Маслоу

ваше поклоніння піраміді Маслоу не є загальною релігією в Україні
+
+15
Smerch747
Smerch747
11 грудня 2023, 9:53
#
Пишуть всяку дурню. Може самі ввімкнете мізок і зрозумієте що так кажуть лише тому що базові потреби закриті.
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