Майнер продав біткоїни на $43 мільйони, які здобув 13 років назад

Майнер продав тисячу біткоїнів, які він здобув 13 років назад, коли ціна однієї монети становила 10 центів. Вартість продажу криптовалюти становила $43 млн. Про це повідомляє Coindesk з посиланням на аналітиків CryptoQuant.

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Як зазначає видання, експертами була виявлена біткоїн-адреса, що отримала 999,99 BTC в рамках однієї трансакції, після чого монети були розіслані за різними адресами. Зрештою весь обсяг біткоїнів був консолідований на іншій адресі, на якій зараз нараховується 1028 BTC.

«Судячи за характером трансакції та адреси одержувача, ми припускаємо, що цей ранній майнер продав 1000 монет біткоїну, відправивши їх на позабіржовий або кастодіальний сервіс», — повідомили аналітики CryptoQuant.

На сьогоднішній день вартість проданих монет становить понад $43 млн. Востаннє ці токени переміщувалися понад 13 років тому у період із серпня по листопад 2010 року. Майнер отримав їх як винагороду за здобутий блок, і на той момент їхня загальна вартість становила близько $100.

Нагадаємо, що минулого тижня біткоїн вперше за 1,5 роки пробив позначку $40 тис й наразі торгується за $43 780 за одну монету.

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