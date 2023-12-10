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10 грудня 2023, 15:00

Майнер продав біткоїни на $43 мільйони, які здобув 13 років назад

Майнер продав тисячу біткоїнів, які він здобув 13 років назад, коли ціна однієї монети становила 10 центів. Вартість продажу криптовалюти становила $43 млн. Про це повідомляє Coindesk з посиланням на аналітиків CryptoQuant.

Майнер продав тисячу біткоїнів, які він здобув 13 років назад, коли ціна однієї монети становила 10 центів.

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Як зазначає видання, експертами була виявлена біткоїн-адреса, що отримала 999,99 BTC в рамках однієї трансакції, після чого монети були розіслані за різними адресами. Зрештою весь обсяг біткоїнів був консолідований на іншій адресі, на якій зараз нараховується 1028 BTC.

«Судячи за характером трансакції та адреси одержувача, ми припускаємо, що цей ранній майнер продав 1000 монет біткоїну, відправивши їх на позабіржовий або кастодіальний сервіс», — повідомили аналітики CryptoQuant.

На сьогоднішній день вартість проданих монет становить понад $43 млн. Востаннє ці токени переміщувалися понад 13 років тому у період із серпня по листопад 2010 року. Майнер отримав їх як винагороду за здобутий блок, і на той момент їхня загальна вартість становила близько $100.

Нагадаємо, що минулого тижня біткоїн вперше за 1,5 роки пробив позначку $40 тис й наразі торгується за $43 780 за одну монету.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+16
zxcvb1979
zxcvb1979
10 грудня 2023, 16:11
#
Пирамида.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
10 грудня 2023, 17:43
#
Гордона
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
10 грудня 2023, 19:23
#
ОВГЗ це і є піраміда, а біток ще переживе всіх нас…
+
+45
Genna Smatko
Genna Smatko
11 грудня 2023, 0:35
#
Пірамвда не піраиіда, а депозит росте.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
11 грудня 2023, 4:14
#
Так жить можно
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