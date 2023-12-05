30 років Радабанку. Від історії створення до сучасних досягнень

З нагоди ювілею, ключові учасники досягнень Радабанку — Голова Наглядової Ради Тетяна Городницька та Голова Правління Андрій Грігель, розкажуть про визначні моменти у розвитку банку. Від історії створення до сучасних досягнень — це інтерв'ю є яскравим відображенням тридцяти років вдалих банківських здобутків.

1. «Що для Вас Радабанк«?

Голова Наглядової Ради Тетяна Городницька:

Становлення банку, як впевненого гравця фінансового ринку, відбувалося на тлі історичних подій в України, і зараз я бачу, що справу мого життя — Радабанк, вже можна асоціювати із символом стабільності, довіри та розвитку країни.

Для мене Радабанк — це не просто банк, це сімейна історія, яка твориться роками, безпосередньо нашою сім'єю понад 12 років.

Ми сформували банк із чітким розумінням сімейних цінностей, який не тільки знаходить надійні фінансові рішення для клієнтів, а й бере свідому відповідальність за них.

Голова Правління Андрій Грігель:

Коли говорять, що Радабанк — сімейний банк, це не просто слова. Як власники є однією сім'єю, так і всередині команди вже давно утворилися тісні родинні зв'язки. Звичайно, в сім'ї не може бути ідеальних стосунків між всіма її членами, так і в Банку ми часто сперечаємось по різних питаннях. Проте, головне, що ми сперечаємося в інтересах великої сім'ї — Радабанку.

2. «Які зміни відбулися з Радабанком протягом 30 років»?

Голова Наглядової Ради Тетяна Городницька:

Я не буду приводити сухі цифри, адже вони не зможуть повною мірою передати масштаб трансформації, за якою стоїть титанічна робота кожного, але хочу зазначити, що Радабанк став значущим учасником фінансового ринку країни. Пишаюся тим, що це український банк з українським капіталом, який стрімко розвивається відповідно до реалій, потреб клієнтів та викликів часу.

Одна з таких змін — це диджиталізація бізнес-процесів банку, яка відбулася, як для власного розвитку, так і для задоволення потреб наших клієнтів.

Ми трансформуємося, йдемо в ногу із часом, зміцнюючи свою фінансову стійкість та розвиваючи нові продукти та послуги.

Голова Правління Андрій Грігель:

Банк суттєво і декілька разів трансформувався від регіонального банку з Хмельницького до, наразі, вже єдиного банку із юридичною адресою в м. Дніпро. Так само і власники Банку декілька разів мінялися. Але новітня історія Банку вже 12 років нерозривно пов'язана із сім'єю Городницьких, з якими я особисто знайомий з 2015 року.

3. «Чого досягнув Радабанк за 30 років своєї діяльності»?

Голова Наглядової Ради Тетяна Городницька:

За цей час значно розширився спектр послуг, збільшився у декілька разів статутний капітал і присутність Радабанку в країні. Ще у 2011 році було лише 1 відділення в місті Дніпро, проте вже зараз мережа нараховує 27 відділень у 13 містах нашої України.

Ми стали універсальним банком, який щороку отримує фінансові визнання, входить до ТОП-рейтингів надійності банківської діяльності й отримує високі оцінки продуктів та послуг від НРА «Рюрік», РА «Стандарт Рейтинг», International Financial Club «BANKIR» тощо.

Голова Правління Андрій Грігель:

Я б сказав, що ми стали зрілими, вигартували свій характер, впевнено пережили всі кризи та «банкопади». На сьогодні наші амбіції виходять далеко за межі Дніпра. Ми представлені в багатьох регіонах України, з 2015 року, коли я тільки прийшов працювати в Банк, ми виросли в розмірах більше ніж у 10 разів. Та ми продовжуємо з оптимізмом дивитися у майбутнє і вже наступного року бачимо себе в ТОП-30 банків України.

4. Чого б Ви побажали собі та Радабанку зараз і на майбутнє.

Голова Наглядової Ради Тетяна Городницька:

По-перше, бажаю нам усім скорішої Перемоги! А поки ми невпинно віримо та наближуємо її, хочеться побажати, попри все, продовжувати разом творити цю успішну історію, зберігаючи спільні цінності, стабільність та розвиток. Нехай наша родина зростає, а банк перебуває в центрі фінансових інновацій, готовий відповідати викликам часу та запитам клієнтів. Я впевнена, що мережа Радабанку збільшуватиметься й ми обов’язково відкриємо відділення в Донецьку та Луганську.

Голова Правління Андрій Грігель:

Як би банально це не звучало, я хочу побажати здоров'я. Фізичного, ментального, фінансового для нас всіх: для власників, команди, клієнтів, партнерів і для захисників України. Всі свята та ювілеї зараз мають гіркий присмак через війну, яка триває. Тому перше бажання — наша швидка перемога. І я впевнений, що ми відновимо роботу нашого відділення № 9 у Сімферополі, яке не працює із 2014 року, а також зможемо відкрити ще не одне відділення на деокупованих територіях нашої країни.