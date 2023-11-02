Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання штучного інтелекту

Щоб впроваджувати штучний інтелект безпечно та на рівні з іншими державами, Україна підписала міжнародну декларацію з безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту. Щоб впроваджувати АІ (Artificial intelligence, — ред.) безпечно та на рівні з іншими державами, заступник міністра Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки», — йдеться у повідомленні.

Це відбулося на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту — AI Safety Summit. Крім України, декларацію підписали ще 29 країн, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Що зміниться

Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними дослідницької організації International Data Corporation (IDC), до 2027 року світовий ринок програмного забезпечення на основі штучного інтелекту досягне $251 млрд.