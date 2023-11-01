До 2027 року світовий ринок програмного забезпечення на основі штучного інтелекту досягне $251 мільярда — IDC

Світовий ринок програмного забезпечення для штучного інтелекту (ШІ) зросте з $64 млрд 2022 року до майже $251 млрд 2027 року за сукупного річного темпу зростання (CAGR) 31,4%, прогнозує дослідницька організація International Data Corporation (IDC).

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Прогноз включає ШІ-платформи, застосунки, програмне забезпечення для системних середовищ, а також програмне забезпечення для розробки та впровадження застосунків, але не містить платформи та додатки у сфері генеративного ШІ, який створює контент.

Виручка у цій сфері у 2027 році, як очікується, становитиме додаткові $28,3 млрд.

Програми є найбільшою категорією програмного забезпечення на ШІ — на них припадає приблизно третина всього ринку.

За прогнозами аналітиків IDC, середньорічні темпи зростання у цій категорії у 2023−2027 роках становитимуть 21,1%. Виручка в сегменті ШІ-платформ збільшуватиметься в середньому на 35,8% на рік.