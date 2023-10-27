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27 жовтня 2023, 15:02 Читать на русском

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету «Українська мова» (фото)

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови Національний банк ввів у обіг срібну пам’ятну монету «Українська мова». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови Національний банк ввів у обіг срібну пам’ятну монету «Українська мова».
Фото: НБУ

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Пам’ятна монета «Українська мова» виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж — до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію «Духовні скарби України».

Аверс

На її аверсі розміщено стилізовану літеру «Ї» із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, в центрі літери — малий Державний Герб України; на дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо (як символ дому та оберіг родини).

Реверс

На реверсі монети — стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею.

Серед фактурних літер композиції вирізняються також літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів «наша мова України». Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.

Характеристики

  • Пам’ятна монета «Українська мова» номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби,
  • категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед»,
  • маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г,
  • діаметр — 38,6 мм.
  • Гурт монети — гладкий із заглибленими написами.
  • Елемент оздоблення монети — локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г).

За словами НБУ, також у листопаді цього року планується введення в обіг пам’ятної монети «Українська мова» номіналом 5 гривень з нейзильберу. Очікуваний тираж — до 75 тисяч штук (у сувенірному пакуванні).

Де придбати

Придбати срібну пам’ятну монету «Українська мова» можна вже з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2 500 тисяч монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу.

Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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