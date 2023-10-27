Німецький уряд виділив 5,6 млн євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проєкту «Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Підприємці зможуть отримати до 30 000 євро: Німеччина виділила гранти українському малому та середньому бізнесу
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Зазначається, що це друга фаза грантового проєкту.
До програми можуть долучитися малі та середні підприємства, які:
- мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро;
- планують реалізацію інвестиційних проєктів;
- мають позитивну кредитну історію;
- не мають заборгованості перед бюджетом України;
- не отримували міжнародну технічну допомогу, починаючи з 1 лютого 2022 року.
Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через п’ять фінансових установ-партнерів:
- Ощадбанк,
- Банк Львів,
- Кредобанк,
- Укргазбанк,
- кредитну спілку «Анісія».
Кошти гранту будуть спрямовані на часткову компенсацію інвестиційних витрат у розмірі до 30%.
«Грантовий проєкт від уряду Німеччини розширить пропозицію грантових ресурсів для ММСП, а також доповнить урядову програму „єРобота“, яка також пропонує гранти для переробних підприємств України. В умовах війни гранти для малого бізнесу є найбільш дієвим інструментом розвитку переробних підприємств, особливо, в деокупованих регіонах України», — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
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