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27 жовтня 2023, 12:35 Читать на русском

Підприємці зможуть отримати до 30 000 євро: Німеччина виділила гранти українському малому та середньому бізнесу

Німецький уряд виділив 5,6 млн євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проєкту «Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Німецький уряд виділив 5,6 млн євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проєкту «Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні — Фаза ІІ».
Фото: facebook.com/mineconomdev

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Зазначається, що це друга фаза грантового проєкту.

До програми можуть долучитися малі та середні підприємства, які:

  • мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро;
  • планують реалізацію інвестиційних проєктів;
  • мають позитивну кредитну історію;
  • не мають заборгованості перед бюджетом України;
  • не отримували міжнародну технічну допомогу, починаючи з 1 лютого 2022 року.

Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 тис. євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через п’ять фінансових установ-партнерів:

Кошти гранту будуть спрямовані на часткову компенсацію інвестиційних витрат у розмірі до 30%.

«Грантовий проєкт від уряду Німеччини розширить пропозицію грантових ресурсів для ММСП, а також доповнить урядову програму „єРобота“, яка також пропонує гранти для переробних підприємств України. В умовах війни гранти для малого бізнесу є найбільш дієвим інструментом розвитку переробних підприємств, особливо, в деокупованих регіонах України», — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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