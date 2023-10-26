«Податкове пекло»: чи дійсно Україна має одну з найгірших податкових систем у світі

«Податкове пекло» — так описала Україну маловідома аргентино-американська дослідницька установа The 1841 Foundation у рейтингу Tax Hells 2023. Дослідження The 1841 Foundation учора розійшлося українськими новинними сайтами, хоча опубліковане було ще 19 жовтня. Чи справді українську податкову систему можна назвати «пеклом», розбирався Forbes.ua. «Мінфін» публікує ключові тези.

Чи вірити рейтингу

Рейтинг Tax Hells виходить лише вдруге. У обох редакціях Україна серед антигероїв. Минулоріч, коли рейтинг базувався на даних 2020 року, їх було 12. Зараз, на основі показників 2021 року, — 13. Обидва рази у першій трійці опинилися Білорусь, Аргентина та Венесуела. Найкращі системи — у Ірландії, Швейцарії та Люксембурзі.

До достовірності цього дослідження є питання.

По-перше, порівняно невелика кількість оцінюваних країн — 80, тоді як у світі їх близько 200, — каже фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман. У списку дійсно немає країн Азії та Африки. Через це потрапити до переліку економік зі статусом «податкового пекла» простіше. Для цього країна має набрати, принаймні, вісім балів за методологією The 1841 Foundation.

«Є куди поважніші рейтинги, наприклад, від The Heritage Foundation та The Fraser Institute, де оцінюється 160−170 країн, — каже Гетман. — У лідерах там Америка та Європа, у хвості — Африка. Ми — між ними. Це не добре, але й не жахливо».

По-друге, власне, методологія. Вона базується на даних МВФ та Світового банку та враховує кількісні та якісні параметри. На фінальний результат вони впливають у співвідношенні 60%/40%. Але деякі з них, як-от інфляція, держборг, політична стабільність чи верховенство права, безпосередньо не є характеристиками саме податкової системи.

З чим в Україні найгірша ситуація

Проблема № 1 — простір для різного тлумачення законодавства на розсуд представників держави. Найгірший приклад — система адміністрування ПДВ, — вважає Гетман. Сама система електронного адміністрування ПДВ непогана, але проблема в бізнесу виникає зі СМКОР. «Близько 40% підприємців за рік стикаються з блокуванням податкових накладних або потрапляють до ризикового статусу, — каже Гетман. — Витрачаються десятки годин і пачки паперу, щоб вирішити ці проблеми».

Проблема № 2 — ставки. Насамперед, ідеться про навантаження на фонд оплати праці.

Рівень податків, навіть не враховуючи ЄСВ, сягає 36%. «Через це в нас 20% робочої сили працює в тіні, а ще 16% — отримують зарплати в конвертах», — наголошує Володимир Дубровський.

Також в Україні несправедлива система податку з доходів фізичних осіб, — вважає колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов. Працівник на мінімальній зарплаті сплачує податок за тією самою ставкою, що й високооплачувані співробітники, — пояснює він.

Проблема № 3 — інституційна спроможність податкової та митниці. ДПС збирає податки зі значним корупційним та адміністративним навантаженням, — каже Дубровський. За всіма опитуваннями бізнесу, до пʼятірки найкорупційніших органів завжди потрапляють податкова та митниця, — додає Гетман. «Це розсадники корупції, які користуються цими всіма [наведеними вище] вадами», — каже він.

Верланов також вважає серйозною проблемою наявність великої кількості ФОП в Україні. Платників податків — юросіб в Україні понад 1 млн, платників ПДВ із них близько 200 тис. Поряд із цим існує близько 2 млн ФОП на спрощеній системі оподаткування, — нагадує він.

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«На мою думку, існування таких „паралельних“ світів значно сповільнює вітчизняну економіку, з погляду корпоративного розвитку, — каже ексголова ДПС. — ФОП рідко стають компаніями, тоді як компанії часто використовують ФОП».