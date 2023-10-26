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26 жовтня 2023, 15:00 Читать на русском

«Податкове пекло»: чи дійсно Україна має одну з найгірших податкових систем у світі

«Податкове пекло» — так описала Україну маловідома аргентино-американська дослідницька установа The 1841 Foundation у рейтингу Tax Hells 2023. Дослідження The 1841 Foundation учора розійшлося українськими новинними сайтами, хоча опубліковане було ще 19 жовтня. Чи справді українську податкову систему можна назвати «пеклом», розбирався Forbes.ua. «Мінфін» публікує ключові тези.

Цього місяця було опубліковане дослідження The 1841 Foundation щодо ефективності податкових систем.

Чи вірити рейтингу

Рейтинг Tax Hells виходить лише вдруге. У обох редакціях Україна серед антигероїв. Минулоріч, коли рейтинг базувався на даних 2020 року, їх було 12. Зараз, на основі показників 2021 року, — 13. Обидва рази у першій трійці опинилися Білорусь, Аргентина та Венесуела. Найкращі системи — у Ірландії, Швейцарії та Люксембурзі.

До достовірності цього дослідження є питання.

По-перше, порівняно невелика кількість оцінюваних країн — 80, тоді як у світі їх близько 200, — каже фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман. У списку дійсно немає країн Азії та Африки. Через це потрапити до переліку економік зі статусом «податкового пекла» простіше. Для цього країна має набрати, принаймні, вісім балів за методологією The 1841 Foundation.

«Є куди поважніші рейтинги, наприклад, від The Heritage Foundation та The Fraser Institute, де оцінюється 160−170 країн, — каже Гетман. — У лідерах там Америка та Європа, у хвості — Африка. Ми — між ними. Це не добре, але й не жахливо».

По-друге, власне, методологія. Вона базується на даних МВФ та Світового банку та враховує кількісні та якісні параметри. На фінальний результат вони впливають у співвідношенні 60%/40%. Але деякі з них, як-от інфляція, держборг, політична стабільність чи верховенство права, безпосередньо не є характеристиками саме податкової системи.

З чим в Україні найгірша ситуація

Проблема № 1 — простір для різного тлумачення законодавства на розсуд представників держави. Найгірший приклад — система адміністрування ПДВ, — вважає Гетман. Сама система електронного адміністрування ПДВ непогана, але проблема в бізнесу виникає зі СМКОР. «Близько 40% підприємців за рік стикаються з блокуванням податкових накладних або потрапляють до ризикового статусу, — каже Гетман. — Витрачаються десятки годин і пачки паперу, щоб вирішити ці проблеми».

Проблема № 2 — ставки. Насамперед, ідеться про навантаження на фонд оплати праці.

Рівень податків, навіть не враховуючи ЄСВ, сягає 36%. «Через це в нас 20% робочої сили працює в тіні, а ще 16% — отримують зарплати в конвертах», — наголошує Володимир Дубровський.

Також в Україні несправедлива система податку з доходів фізичних осіб, — вважає колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов. Працівник на мінімальній зарплаті сплачує податок за тією самою ставкою, що й високооплачувані співробітники, — пояснює він.

Проблема № 3 — інституційна спроможність податкової та митниці. ДПС збирає податки зі значним корупційним та адміністративним навантаженням, — каже Дубровський. За всіма опитуваннями бізнесу, до пʼятірки найкорупційніших органів завжди потрапляють податкова та митниця, — додає Гетман. «Це розсадники корупції, які користуються цими всіма [наведеними вище] вадами», — каже він.

Верланов також вважає серйозною проблемою наявність великої кількості ФОП в Україні. Платників податків — юросіб в Україні понад 1 млн, платників ПДВ із них близько 200 тис. Поряд із цим існує близько 2 млн ФОП на спрощеній системі оподаткування, — нагадує він.

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«На мою думку, існування таких „паралельних“ світів значно сповільнює вітчизняну економіку, з погляду корпоративного розвитку, — каже ексголова ДПС. — ФОП рідко стають компаніями, тоді як компанії часто використовують ФОП».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+45
stas12345
stas12345
26 жовтня 2023, 21:15
#
Как по мне налоговая система, как и все аспекты жизни, постоянно усложняется, делает бизнес нерентабельным и даже отбивает желание ведения бизнеса.

Следствием становится то, что намного выгоднее просто пойти в гос органы и там «строить карьеру»
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
27 жовтня 2023, 9:28
#
И попасть под новый закон про ПЕП ?
+
0
Три літри
Три літри
27 жовтня 2023, 11:23
#
Щоб стати ПЕП треба пройти багато сходинок.
+
0
brigadirius
brigadirius
27 жовтня 2023, 10:11
#
Ну так тінь працює значно простіше. Якщо не платник ПДВ, то віддаєш в середньому 3 відсотки з обороту Щипачу, якщо платник ПДВ, то 10 відсотків. І ніхто тебе не чіпає.
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
27 жовтня 2023, 13:13
#
Тут згадують ФОПів, yarg я вкликаю тебе =)
+
0
Три літри
Три літри
27 жовтня 2023, 13:22
#
Верланов також вважає серйозною проблемою наявність великої кількості ФОП в Україні.

Верланов це і є тий загодковий МВФ який вимагає від нас пожиттевого фінмона для ПЕПів?
Це повідомлення буде відновлюватись доки в тебе кнопка в клаві не продавиться.
+
0
mantis05
mantis05
27 жовтня 2023, 14:32
#
Почему-то не вспоминают что та же 3 группа ФОП, платит 5% от оборота, а не от прибыли. В то же время ТОВ, платят 18% от прибыли, а не оборота, и при этом имеют право на налоговые вычеты. Я до сих пор удивлён, что у нас все фоп3 не стали ТОВ: там можно по губам налоговой водить как хочешь.
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
27 жовтня 2023, 16:47
#
Можна, але тоді великі накладні витрати на грамотного бухгалтера, який буде «водити по губах», тому більшості ФОПам простіше заплатити 5% з обороту.
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0
mantis05
mantis05
27 жовтня 2023, 17:07
#
Хз, 1к евро буху нормальному, и экономии в разы больше. У меня даже машина на юр лицо записана)
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
27 жовтня 2023, 19:49
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А багато ви знаєте ФОПів що мають оборот 20к євро в місцяць, щоб їм було вигідно платити 1к євро «нормальному буху» замість 5%?
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0
mantis05
mantis05
27 жовтня 2023, 22:04
#
В этом и прикол: деньги, которые должны были идти как налоги- у буха как зп остается, ну и ништяки сверху, как рыбное место
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