Польський бренд жіночого одягу Greenpoint виходить на ринок України

Що відомо

Україна стане першим закордонним ринком з фізичними магазинами польського бренду. Як зазначають в RDA, польські fashion бренди та онлайн-платформи демонструють хороші результати в Україні, що стало «вагомим фактором» для прийняття рішення Greenpoint про вихід на український ринок.

«Зараз розглядаються варіанти як з продажу майстер-франшизи, так і регіональних франшиз декільком партнерам. Водночас компанія RDA буде проводити пошук франчайзі, надавати переговорний супровід, та виконувати консалтингову функцію для Greenpoint», — зазначив гендиректор RDA Андрій Лотоцький.

За його словами, умови франшизи від Greenpoint «досить лояльні в порівнянні із більшістю fashion-гравців» і компанія готова індивідуально підходити до договорів із франчайзі.

Топменеджер RDA додає, що насамперед Greenpoint зацікавлений у відкритті магазинів в торгових центрах, через те, що цей формат є зрозумілішим для керівництва компанії.

В 2024 році компанія націлена відкрити 20 магазинів в Україні, а впродовж наступних років їх кількість може збільшитись в кілька разів, зазначив Лотоцький.

«Перш за все компанія націлена на розвиток у Києві та західних регіонах країни. Але в цілому Greenpoint готовий відкривати магазини в населених пунктах від 30 000 населення, що дуже розширює потенційну географію розвитку мережі», — наголосив топменеджер RDA.

Довідка

Greenpoint — польський модний бренд, що займається проєктуванням та виробництвом жіночого одягу та аксесуарів понад 30 років. Мережа компанії налічує 219 торгових точок у Польщі, 124 з яких працюють на умовах франшизи.