У Польщі змінюється влада: що це означає для України

За результатами парламентських виборів у Польщі, правляча партія «Право і справедливість» набрала найбільше голосів, але не зможе сформувати уряд. Найімовірніше, владу отримає коаліція з трьох опозиційних партій «Громадянська платформа», «Третій шлях» та «Нові ліві». Про особливості виборів та їх наслідки для України, Forbes Ukraine розповів журналіст польського видання Super Express Томаш Вальчак. «Мінфін» публікує ключові тези.

Чому передвиборча кампанія була брудною

У Польщі вже 18 років триває священна війна «Права і справедливості» та «Громадянської платформи». Усім здавалося, що ці вибори — вирішальне зіткнення.

Ліберали вважали, якщо «ПіС» втретє переможе — це кінець польської демократії, яку останні вісім років демонтували. «ПіС» звикли, що вони при владі, що мають гроші, держкомпанії, і не хотіли це втрачати. Тому всі вважали, що це особливо важливі вибори для майбутнього Польщі.

Кампанії обох ключових партій будувалися на емоціях один до одного, а не на пропозиціях покращення та розвитку країни.

«ПіС» хотіла показати, що голова «Громадянської платформи» Дональд Туск — це пекло, і якщо «платформа» прийде до влади, буде катастрофа. Що Туск все забере, продасться німцям та росіянам, Польща стане частиною росії.

«Громадянська платформа» говорила, що з перемогою чинної влади ставатиме лише гірше в країні.

Наприкінці кампанії у кожному висловлюванні «ПіС» Туск зʼявлявся в негативному контексті. «Громадянська платформа» ж одумалася та налаштувалася на позитивніші ноти — як вони миритимуть населення після виборів, як розвиватимуть Польщу. Це людям сподобалося.

Але визначальним моментом стала підтримка інших партій. Без «Третього шляху» та «Нових лівих» (проголосували 14,4% та 8,61% виборців відповідно) про опозиційну коаліцію не можна було б і мріяти.

Ці дві партії у боротьбі «ПіС» і «Громадянської платформи» не брали участь, у них були серйозні передвиборчі кампанії.

Чи буде перезавантаження влади

Є багато конституційних моментів: Президент дає шанс партії-переможцю сформувати уряд. За всю новітню історію Польщі у партій, які вигравали, або була більшість голосів, або вони створювали коаліцію в Сеймі.

Але зараз «ПіС» не має більшості, він має опозицію. Тому для формування уряду в них не вистачить голосів. Опозиція без проблем може його сформувати. Але це буде на початку грудня, тож ще мучимося з цією владою.

Що робила «ПіС» при владі

Людям подобалося, що «ПіС» просоціальна. Поки при владі до 2015 року була «Громадянська платформа», польська економіка розвивалася за ліберальними принципами: держава нікому нічого не винна, усі мають заробляти на життя своєю працею. Але виявилось, що були люди, які думали інакше.

У 2015 році «ПіС» зрозуміли, що є люди, які очікують від держави підтримки. І вигадали різні соцвиплати, якими утримували свій електорат.

Найпопулярніша соцпрограма «ПіС» — виплати на дітей «500 плюс». Пенсіонери отримують так звану «13−14» пенсію. Тому багато літніх людей голосували за цю владу, на цих виборах це десь 53% голосів.

Вони боялися втратити ці гроші, бо «Громадянська платформа» багато разів висловлювалася, що так не повинно бути. Згодом опозиція вже з цим змирилася, виплати залишаться.

Помилки «ПіС» можна довго перераховувати. Три основні. Перша — боротьба з демократичними принципами. «ПіС» оголосила війну Конституційному суду, їхні представники обійняли там усі посади. Через це розпочалася війна з ЄС.

Друга — політика з Брюсселем виявилася однією суцільною катастрофою. Це при тому, що 90% населення підтримують членство Польщі в ЄС — найбільша підтримка в Європі серед країн. Багато хто боявся польського брекзиту.

Третя — багато скандалів навколо «ПіС» — вони перетворили державу на приватну фірму. Наприклад, дружини політиків заробляли в держкомпаніях шалені гроші. Держкомпанії та держінститути стали частиною партійного механізму.

Чого чекати Україні

Тільки найкращого. Україні немає чого боятися. Ці сили — не націоналісти. Для них важливі принципи міжнародних відносин. Ці партії підтримували Україну від початку війни. Тут нічого не зміниться.

Звичайно, виникатимуть проблеми — питання зерна, наприклад. Але це має вирішуватися без емоцій та образ. Ці сили розуміють — треба домовлятися.

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Більшість опозиційного електорату — проукраїнська. Новій владі не треба погрожувати Україні, бо їхній електорат це підтримує.