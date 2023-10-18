Нерухомість в Іспанії чи Закарпатті: що обирають українські інвестори

Навіть на другому році війни, обираючи країну для інвестицій у нерухомість, українці віддають перевагу Україні. Про це засвідчили результати перших інвестиційних дебатів, перемогу в яких здобула компанія Isatex Invest Group, що будує апартаменти на Закарпатті.

Іспанія VS Закарпаття

Перший ефір інвестиційних дебатів був присвячений темі «Куди краще інвестувати: апартаменти в Іспанії чи у Закарпатті».

Аргументи на користь закордонної нерухомості навів юрист, засновник агенції Deniz Estate, експерт із закордонної нерухомості Юрій Грушецький. Він, зокрема, зауважив, що інвестиції в апартаменти Іспанії — це не тільки про збереження коштів. Це також диверсифікація портфелю, легалізація коштів у Європі, можливість відпочивати у власній нерухомості, пасивний дохід.

Про переваги вкладення коштів у «квадрати» Закарпаття розповів співзасновник та генеральний директор ГК Isatex Invest Group Олексій Фокарді.

Головними доводами спікера на користь апартаментів на заході нашої країни стали:

найбезпечніший регіон України;

найбільша рекреаційна зона з субтропічним кліматом;

постійний туристичний потік і заповнюваність до 90%;

використання апартаментів для відпочинку;

пасивний дохід.

Наприкінці ефіру глядачі, опираючись на доповіді експертів, голосували за те, де б вони купили апартаменти, маючи, скажімо, $100−150 тис. Доводи Олексія Фокарді виявилися переконливішими — Isatex Invest Group, що пропонує інвестувати в квадратні метри Закарпаття, набрала більшу кількість голосів і отримала перемогу у дебатах.

Хто такі Isatex Invest Group і чому Закарпаття

Isatex Invest Group — багатогалузевий холдинг із 70 компаній, за 15 років на ринку збудував понад 350 тис. кв м житлової та комерційної нерухомості.

Започаткована у Мелітополі, компанія працювала на півдні, але через окупацію довелося переїхати на Закарпаття. Новий регіон для релокації бізнесу, за словами Олексія Фокарді, співзасновника та генерального директора ГК Isatex Invest Group, обирали, виходячи із декількох міркувань. Головну роль, звісно, відіграв безпековий фактор.

«Зважаючи на те, що приморські міста на півдні країни заміновані, окуповані або мають підвищені військові ризики, сформували для себе розуміння, що Закарпаття є найбезпечнішим регіоном в Україні», — зауважив експерт.

Крім того, віддаленість від лінії фронту та відносно стабільна ситуація сприяє розвитку бізнесу. Якщо з початком другої фази великої війни у більшості містах-мільйонниках ціни на нерухомість або завмерли, або знизились, то у західних регіонах, навпаки, почали зростати. І ця тенденція досі триває.

«Загалом, зважаючи на те, що великий досвід у нас був у будівництві і реалізації проєктів в житлі, комерції, індустріальних та рекреаційних, вивчили ринок та прийняли рішення сфокосуватися на будівництві житлових та рекреаційних комплексів».

Ще одним козирем Закарпаття є дуже лагідні кліматичні умови і дивовижна природа. Адже, окрім Криму, це єдиний регіон України, який має субтропічний клімат.

«У нас великий досвід у житловому, комерційному, індустріальному будівництві. Проте, розглядаючи Закарпаття, ми зрозуміли, що інвестування в рекреаційну або житлову нерухомість, або якщо вони будуть поєднані, буде найрентабельнішим, із інвестиційного погляду. Тим паче, що таку нерухомість можна використовувати як житло, як вкладення з перспективою капіталізації, а також для отриманням пасивного доходу, не виїжджаючи за кордон», — підкреслив Олексій Фокарді.

Як обрати проєкт для інвестицій

Головним правилом вдалої інвестиції є правильно обраний проєкт. Критеріїв для аналізу є безліч, але перше, на що радить звернути увагу співзасновник та генеральний директор Isatex Invest Group, — розгалуженість та наповненість його інфраструктури. Кафе, ресторани, магазини, аптеки, басейн, ігрові кімнати, офісні приміщення, парковки — усе це та багато іншого має бути присутнє у проєкті.

«Якщо комплекс забезпечить усе потрібне для роботи та дозвілля, він буде затребуваним та приноситиме стабільний дохід. На це ми орієнтуємось самі й орієнтуємо наших клієнтів», — підкреслив Олексій Фокарді.

Як приклад вдалої інвестиції, експерт навів апарт-комплекс «Grand Family Закарпаття», який зараз Isatex Invest Group зводить серед зелених лісів Карпат в Ужгородському районі.

Серед переваг проєкту:

безпечне розташування — затишне місто Ужгород у тихому куточку Закарпаття;

гарна екологія — комплекс знаходиться серед карпатських лісів та озер;

багатофункціональність — тут можна жити, працювати, відпочивати, проводити бізнес-заходи, а також заробляти на оренді;

інфраструктура та сервіс — впорядкована й озеленена територія з басейнами, зонами відпочинку, за якою доглядає керівна компанія;

доступність — нерухомість у комплексі можна придбати з розтермінуванням платежів та індивідуальним графіком погашення;

великий вибір площ (від 35 кв. м) і планувань, можливість планувати житло за індивідуальним проєктом.

Вкладаючи кошти в апартаменти комплексу, інвестор не тільки стає повноправним власником нерухомості у туристичній місцевості для подальшого здавання в оренду. Він одночасно отримує бізнес «під ключ», а саме — можливість співпрацювати з керуючою компанією, яка перебирає на себе всі клопоти з управління та обслуговування. Завдання інвестора — отримувати свій дохід та звітність.

В обхід ризиків

Потенційних інвесторів в апартаменти Закарпаття сьогодні хвилюють два основні питання. Перше: чи вдасться в умовах великої конкуренції забезпечити високу заповнюваність комплексу.

Олексій Фокарді каже, що гостей в Закарпатті не бракує, завантаженість комплексів справді може сягати 90−95%. Адже сюди приїжджають не тільки з метою розважитися та відпочити. Тут потужна рекреаційна, лікувальна і туристична складова.

Втім, для більшої впевненості є можливості перестрахуватися. «Будівництво комплексу поблизу районних центрів чи більших міст може забезпечити його додатковим попитом», — поділився експерт.

Інше питання — що чекає на ринок нерухомості Закарпаття після війни, чи будуть квадратні метри в регіоні такими ж затребуваними. Робити сьогодні прогнози складно. Але, на думку співзасновника та генерального директора Isatex Invest Group, як житловій, так і дохідній нерухомості нічого не загрожує, вона залишиться затребуваною та ліквідною. Багата історія, культура та ресурси Закарпаття завжди притягуватимуть туристів і не тільки туристів.

«Багато хто з наших інвесторів із Харкова, Києва та інших міст кажуть, що хочуть мати друге житло у безпечному регіоні. А для багатьох воно, можливо, стане і першим, де вони захочуть жити на схилі літ», — зауважив Олексій Фокарді.

У будь-якій інвестиції присутня частка ризику. Але зважений, свідомий підхід допоможе його мінімізувати й отримати більше вигоди.

Нагадаємо, що наступні прямі ефіри відбудуться 18 та 25 жовтня о 19:00 на каналі Monitor.Estate на платформі Youtube.