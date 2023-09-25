Українці платять за Starlink більше, ніж вся Європа разом — Федієнко

Україна, фактично, є найбільшим клієнтом SpaceX — українці платять за термінали Маска більше, ніж вся Європа разом. Про це у себе на Facebook написав Олександр Федієнко, голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки.

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Плата за Starlink

Федієнко для розрахунку взяв відкриті джерела інформації та виявив, що зараз в Україні знаходиться приблизно 140 — 150 тисяч терміналів Starlink. Відтак з них 45 тисяч терміналів надані партнерами. А решта — приблизно понад 100 тисяч, купували українці самі й платять за них також самостійно.

Зараз класична абонентська плата за послугу Starlink, з урахуванням всього складає десь 105 доларів щомісяця.

У цю суму входять вартість пакета та вартість на проведення валютної операції. Платежі здійснюються в доларах, що вимагає додаткових валютних конвертацій і накладних витрат.

«До речі, вже замислився, може варто такі платежі на рівні Закону якось звільнити від оподаткування. Ми розуміємо, що такими терміналами користуються наші котики. Нам треба розробити фінтех рішення, котре дозволить платити Українцям у гривнях, та надавати контрактні послуги юрособам. Бо зараз юридично немає механізму юридичній компанії з України легально придбати та сплачувати за Starlink», — пише у Facebook Федієнко.

Така прозорість, на його думку, вирішить багато питань повʼязаних з валютними платежами фізичних осіб, прозорістю та інструментами закупівлі держустановами.

На контрасті, в Європі знаходиться всього 80 тисяч терміналів Starlink. Найбільше у Франції та Британії.

«Україна у вигляді громадян сплачує більше грошей компанії SpaceX, аніж вся Європа разом. Можемо казати, що ми є самим великим клієнтом компанії. Тому мені інколи дивно, коли нас намагаються обмежити у використання терміналів Starlink», — додає Федієнко.

Ця статистика ставить під сумнів будь-які ініціативи з обмеження доступу до технологій SpaceX для України і вимагає перегляду стратегічних партнерських відносин між країною та компанією.