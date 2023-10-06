НАБУ провело обшуки у виробника тепловізорів Archer

Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії наразі призупинилась. Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко у Facebook .

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За його словами, компанія тимчасово не може допомогти з ремонтом, обслуговуванням або з «прошивкою» приладів Archer.

Вилучення техніки

Яременко зазначив, що під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. При цьому компанія добровільно передала техніку, всі паролі і документи.

Він заявляє, що ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні, а суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

Крім цього, здивування викликало те, що правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

«Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить за кордон до наших конкурентів. Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо», — написав керівник компанії.

Він також повідомив, що правоохоронці півтори години «ґвалтувати» пустий сейф, ключі від якого були у начальника охорони, з яким не було зв’язку через вилучений телефон.

Детектив НАБУ під час проведення слідчих дій заявила, що Archer ввозила в Україну матриці FLIR без ліцензії. Проте, за словами Яременка, 10 років тому, коли компанія співпрацювала з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Держдепартаменту США.

Також представниця НАБУ заявила, що компанія не може нічого виготовляти та є «прокладкою» Міноборони.

«Молода слідча навіть не поцікавилась, що ця „прокладка“ Archer з 2014 року і до сьогодні виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, зокрема 8 з яких — з Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.).Компанія Archer ніколи не була і не буде нікому „прокладкою“. Ми — за вільну квітучу Україну. Ми проти корупції», — зазначив керівник виробника тепловізорів.

Яременко закликав НАБУ терміново повернути обладнання.

Що кажуть у НАБУ

У НАБУ підтвердили факт розшуків у приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при держзакупівлі продукції оборонного призначення.

«Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів — майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф", — зазначили в НАБУ.

У Бюро стверджують, що станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

«Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку», — додали в НАБУ.

Відомство заперечує вилучення комп’ютерної техніки, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.

«Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.

Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

У НАБУ додали, що під час обшуку виявили сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу.

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